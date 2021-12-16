Биржевая стоимость январских фьючерсов на газ превысила 1700 долларов

Брюссель, 16 декабря. Фьючерсы на голубое топливо с поставками в январе приближаются к историческому максимуму цен. Стоимость тысячи кубометров газа превысила 1700 долларов, пишет ТАСС.

В 18:29 мск на хабе TTF в Нидерландах рыночная стоимость достигла 1602 долларов за тысячу кубометров. Затем, по данным лондонской биржи ICE, цена уже поднялась выше 1700 впервые с начала октября. Это произошло после того, как «Газпром» на аукционе не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» на пятницу. Для сравнения, днем ранее торги закрылись на уровне 1447 долларов.

Тем временем заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60%, и это стало самым низким показателем за последние несколько лет. Уже к середине февраля ЕС рискует остаться на «голодном пайке».