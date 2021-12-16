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Honor представил новый смартфон Play 30 Plus 5G на Android 11

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 19:30
Технологии
Honor представил новый смартфон Play 30 Plus 5G на Android 11
honor.ru  /  Honor

Москва, 16 декабря. Компания Honor готовится выпустить на рынок новый смартфон Play 30 Plus 5G. Модель оснащена чипом Dimensity 700 и будет работать на Android 11.

Смартфон Play 30 Plus 5G представлен в среднебюджетном сегменте гаджетов. Модель поддерживает программное обеспечение Android 11, а также Magic UI 5.0. Компания уже открыла старт предварительных заказов. Цена смартфона составит 170 долларов.

Смартфон получит начинку в виде процессора MediaTek Dimensity 700. Объем оперативной памяти будет представлен в двух вариантах: 4,6 или 8 Гб. Диагональ составит 6,74 дюйма. Кроме того, смартфон имеет внушительный ресурс аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой 22,5-ваттного зарядного устройства.

Play 30 Plus 5G появится в четырех оттенках. На рынке станут доступны смартфоны с золотым, серебряным, черным и голубым корпусом.

Смартфоны Honor переживают рост цен с начала 2021 года. Так, гаджеты подорожали в полтора раза с 8,3 до 12,9%.

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технологии смартфон honor
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