Honor представил новый смартфон Play 30 Plus 5G на Android 11

Москва, 16 декабря. Компания Honor готовится выпустить на рынок новый смартфон Play 30 Plus 5G. Модель оснащена чипом Dimensity 700 и будет работать на Android 11.

Смартфон Play 30 Plus 5G представлен в среднебюджетном сегменте гаджетов. Модель поддерживает программное обеспечение Android 11, а также Magic UI 5.0. Компания уже открыла старт предварительных заказов. Цена смартфона составит 170 долларов.

Смартфон получит начинку в виде процессора MediaTek Dimensity 700. Объем оперативной памяти будет представлен в двух вариантах: 4,6 или 8 Гб. Диагональ составит 6,74 дюйма. Кроме того, смартфон имеет внушительный ресурс аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой 22,5-ваттного зарядного устройства.

Play 30 Plus 5G появится в четырех оттенках. На рынке станут доступны смартфоны с золотым, серебряным, черным и голубым корпусом.

Смартфоны Honor переживают рост цен с начала 2021 года. Так, гаджеты подорожали в полтора раза с 8,3 до 12,9%.