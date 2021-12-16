Политолог Кедми сравнил Украину с лужей на карте национальных интересов США

Москва, 16 декабря. Надежды Киева на поддержку США являются признаком безответственной глупости руководства Украины, отметил израильский политолог Яков Кедми.

Эксперт развеял мечты Киева о помощи со стороны Вашингтона. По его словам, это фатальная ошибка президента Украины Владимира Зеленского и других политиков, которая может обернуться печальными последствиями.

«Я еще не видел ни одной страны, которая бы не потерпела тяжелейших политических убытков от того, что США представляли ее интересы. На глобусе, на котором мы живем, такой страны нет», — подчеркнул Кедми.

Действия американцев продиктованы только стремлением получить собственную выгоду, уверен политолог. Украина же, как и другие государства, отсутствует на карте национальных интересов Соединенных Штатов, добавил он.

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«Если кто-то на Украине думает, что в каком-то углу карты американских государственных интересов есть лужа, называемая сегодня Украиной, он ошибается», — сказал эксперт.

Недавно стало известно, что американские сенаторы предложили предоставить Киеву военную помощь в размере 450 миллионов долларов. Об этом сообщается в материале «Радио Sputnik».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду на получение вооружения от США. Глава оборонного ведомства отметил оптимистичный настрой Киева на поддержку.