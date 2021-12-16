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Бывший вице-премьер РФ Бурбулис: избежать распада СССР можно было при помощи договора

Политика
Бывший вице-премьер РФ Бурбулис: избежать распада СССР можно было при помощи договора
wikipedia.org  /  Milan Nykodym / CC BY-SA 2.0

Москва, 16 декабря. Советский Союз мог не распадаться благодаря одному способу. Об этом рассказал бывший первый заместитель председателя российского кабинета министров Геннадий Бурбулис.

По словам Бурбулиса, до того, как Советский Союз распался, зимой 1991-го власти "большинства республик" занимались подготовкой новой договоренности к рассмотрению. Он подчеркнул, что ее хотели утвердить 20 августа этого же года. Бывший первый заместитель председателя Правительства РФ уточнил, что это был реальный шанс сохранить СССР. Об этом экс-вице-премьер рассказал в ходе разговора с изданием Ura.ru.

"Я до сих пор считаю, что это была реальная возможность по пластичной трансформации Советского союза в новое качество, не утрачивая корневой нашей сущности, Союза", — высказал Бурбулис свое мнение.

Ранее сообщалось, что Украина за время своей независимости так и не сумела достичь уровня развития 1991 года. Соответствующее заявление сделал политический эксперт Евгений Копатько.

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