Советник Салиховой Камоцци будет работать над трансферами «Спартака» вместе с Каттани

Москва, 16 декабря. Франко Камоцци продолжит заниматься трансферами «Спартака» даже после назначения Луки Каттани спортивным директором клуба.

Итальянский советник Заремы Салиховой Франко Камоцци принимает участие во всех переговорах с агентами потенциальных игроков «Спартака» и занимается академией столичного клуба. Агент продолжит осуществлять операционное руководство спортивной деятельностью красно-белых, несмотря на подписание контракта с Лукой Каттани, сообщает «Чемпионат».

«Трансферы невозможны без его одобрения. После прихода в клуб Луки Каттани на пост спортивного директора Камоцци продолжит участвовать в обсуждении всех трансферов на вход и на выход», ― отметил источник издания.

Накануне «Спартак» объявил об уходе португальского тренера Руя Витории, с которым красно-белые с первого места вышли в плей-офф Лиги Европы. Планируется, что вакантную должность займет Паоло Ваноли, а Каттани назначат спортивным директором московского клуба.