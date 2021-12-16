Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 20:09
20:06
Общество
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Центральной России из-за морозов
20:06
Происшествия
Запросивший экстренную посадку лайнер из Петербурга сел в аэропорту Нижнего Новгорода
20:06
Политика
Генсек НАТО Столтенберг не смог назвать Зеленскому срок вступления Украины в Альянс
20:05
Шоу-бизнес
Слава Марлоу перенес операцию по пересадке волос
20:02
Происшествия
Скончалась 90-летняя пенсионерка, оперировавшая себя в Ленобласти
20:00
Происшествия
Легковой автомобиль сгорел в центре Ялты
20:00
Общество
«Везде грязные сугробы»: молодые мамы расстроены работой коммунальщиков в Петербурге
19:57
Шоу-бизнес
Илья Авербух не смог сдержать слез, говоря о здоровье Татьяны Тарасовой
19:54
Происшествия
Три человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки под Томском
19:53
Общество
Секс с нежеланным мужчиной может подтолкнуть женщин к алкоголизму
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Снайперы Каспийской флотилии впервые выступят на АрМИ-2022

Армия
Снайперы Каспийской флотилии впервые выступят на АрМИ-2022
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Махачкала, 16 декабря. Снайперы подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) готовятся к дебюту в конкурсе военно-полевой выучки АрМИ-2022 «Снайперский рубеж».

В сообщении пресс-службы Южного-военного округа (ЮВО) говорится, что снайперские подразделения КФл впервые будут принимать участие в международном конкурсе, который пройдет в следующем году. В рамках подготовки к соревнованиям морпехи отработали эвакуацию раненых с поля боя и оказание им первой помощи, доказывая, что своих они не бросают. Они также совершенствуют навыки скрытного передвижения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, передает телеканал «Звезда».

По имеющейся информации, практические занятия проводятся на горном полигоне Аданак. Стоит подчеркнуть, что в России регулярно проходят снайперские состязания, по итогам которых определяются сильнейшие стрелки. Одно из наиболее сложных физически испытаний — группа упражнений «Военный снайпинг».

Участники этого конкурса должны ползком преодолеть участок, не задевая верхнее ограждение и неся винтовку в одной руке параллельно земле. После этого снайпер должен произвести точный выстрел по целям на расстоянии 305 метров, 555 метров и 355 метров.

Ранее сообщалось, что АрМИ-2022 будут проводится на территории 15 стран. В ходе соревнований планируется провести более 30 международных конкурсов.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Снайперы Каспийской флотилии впервые выступят на АрМИ-2022
минобороны рф учения снайперы каспийская флотилия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать