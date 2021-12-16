Снайперы Каспийской флотилии впервые выступят на АрМИ-2022

Махачкала, 16 декабря. Снайперы подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) готовятся к дебюту в конкурсе военно-полевой выучки АрМИ-2022 «Снайперский рубеж».

В сообщении пресс-службы Южного-военного округа (ЮВО) говорится, что снайперские подразделения КФл впервые будут принимать участие в международном конкурсе, который пройдет в следующем году. В рамках подготовки к соревнованиям морпехи отработали эвакуацию раненых с поля боя и оказание им первой помощи, доказывая, что своих они не бросают. Они также совершенствуют навыки скрытного передвижения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, передает телеканал «Звезда».

По имеющейся информации, практические занятия проводятся на горном полигоне Аданак. Стоит подчеркнуть, что в России регулярно проходят снайперские состязания, по итогам которых определяются сильнейшие стрелки. Одно из наиболее сложных физически испытаний — группа упражнений «Военный снайпинг».

Участники этого конкурса должны ползком преодолеть участок, не задевая верхнее ограждение и неся винтовку в одной руке параллельно земле. После этого снайпер должен произвести точный выстрел по целям на расстоянии 305 метров, 555 метров и 355 метров.

Ранее сообщалось, что АрМИ-2022 будут проводится на территории 15 стран. В ходе соревнований планируется провести более 30 международных конкурсов.