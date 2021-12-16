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Фанаты с восторгом восприняли стильный образ Валерия Леонтьева на концерте в Кремле

Шоу-бизнес
Фанаты с восторгом восприняли стильный образ Валерия Леонтьева на концерте в Кремле
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Москва, 16 декабря. Музыкант Валерий Леонтьев поделился фото с концерта в Москве. Поклонники осыпали комплиментами 72-летнего артиста.

Леонтьев вернулся к публике после реабилитации из-за тяжелых операций. Музыкант окончательно оправился и предстал перед поклонниками на концерте в Кремлевском дворце в честь юбилея площадки. Он выбрал для мероприятия приталенный синий костюм и дополнил образ фирменными кудрями. Леонтьев опубликовал пост, где продемонстрировал стильный наряд и сделал комплимент главной концертной площадке страны.

«Вечный и молодой Кремль!» — поделился артист.

Фанаты поспешили поделиться реакцией на новое фото Леонтьева. Многие с восторгом отметили, что артист прекрасно выглядит в 72 года.

«Вы тоже молодой, лучший и неповторимый»;

«Любимый, красивый, молодой наш Валерий Яковлевич»;

«Ну красавчик, ну что тут еще сказать», — написали фолловеры.

Незадолго до концерта Леонтьев также предстал на фестивале «Песня года». Артист продемонстрировал стройную фигуру в обтягивающей майке и белых джинсах.

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кремль концерт леонтьев
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