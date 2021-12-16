Арктические подразделения ВС РФ провели тактические стрельбы на полигоне под Мурманском

Мурманск, 16 декабря. Мотострелковые подразделения ВС РФ начали осваивать тактическую стрельбу в условиях Арктики на полигоне Алакуртти под Мурманском.

Отмечается, что в арктических бригадах российской армии активно внедряют передовые методики боевой подготовки. Вести стрельбу в глубоком снегу, да еще и в полной выкладке вдвое сложнее, но бойцы Заполярья справились с поставленными задачами на отлично, передает телеканал «Звезда».

В отличие от стандартных упражнений, когда огонь ведется по статичным мишеням с определенного расстояния и позиции, армейская тактическая стрельба предполагает перемещение и ведение огня из разного вида стрелкового оружия. Подчеркивается, что в снегах Арктики военнослужащие активно используют собачьи упряжки.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии ЮВО приняли участие в масштабных учениях на полигоне Кадамовский. В маневрах были задействованы более 100 экипажей боевых машин пехоты БМП-3.