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Омбудсмен Волынец поддержала идею начислять трудовой стаж одному из многодетных родителей

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 19:20
Общество
Омбудсмен Волынец поддержала идею начислять трудовой стаж одному из многодетных родителей
pixabay.com

Москва, 16 декабря. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец высоко оценила инициативу начислять трудовой стаж одному из многодетных родителей.

Данное предложение ранее озвучил депутат Госдумы России Иван Сухарев. По словам Волынец, в трудовой стаж нужно внести время, которое женщина проводит в декретном отпуске.

«Инициатива замечательная, я ее поддерживаю. Наличие детей будет достаточным основанием, чтобы многодетная мама имела возможность свое присутствие в семье использовать, как трудовой стаж. Я считаю, что многодетная мама должна получать стабильный доход, но не менее, чем прожиточный минимум, даже в том случае, если семья не является малообеспеченной», — объяснила омбудсмен в эфире Общественной службы новостей.

В России живет достаточное количество семей, где один из родителей не работает, но ежедневно занимается воспитанием детей. Однако эти родители лишены социальных гарантий, которыми обладают официально трудоустроенные граждане.

Некоторые российские семьи смогут получить государственные выплаты на каждого из детей, начиная с декабря. Они будут распространяться на неполные семьи со средним доходом ниже прожиточного минимума.

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дети россия воспитание трудовой стаж
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