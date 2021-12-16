Турецкие власти оштрафовали Netflix за распространение аморального фильма

Анкара, 16 декабря. Верховный совет Турции по радио и телевидению (RTÜK) оштрафовал онлайн-сервис Netflix за «безнравственность» и постановил его администрацию удалить испано-французский фильм «Чем больше, тем веселее» (More the Merrier).

По данным агентства по надзору за СМИ, кинопродукт демонстрирует сцены гомосексуализма, инцеста и свинга, таким образом противореча «моральным ценностям общества».

Turkey's media watchdog fines Netflix over 'immorality', orders removal of movie https://t.co/4qrwJ6dQa1 — Frank Nordhausen (@NordhausenFrank) December 16, 2021

Платформа Netflix имеет в Турции около 3,19 миллиона пользователей (из общего населения в 86,6 миллиона человек). За 2021 год данная аудитория принесла сервису свыше 111 миллионов долларов. Тем не менее конфликты между турецкими властями (а точнее — цензорами) и американской компанией происходят регулярно.

Так, в мае текущего года Netflix оказался оштрафован за публикацию интервью трансгендера. Ранее, в июле 2020 года, администрация сервиса отказалась от съемок сериала «Что, если» (If only) в Турции после того, как Анкара потребовала изменить сценарий — один из героев имел гомосексуальную ориентацию. Аналогичная судьба постигла сериал «Если бы мы знали то, что знаем» (Şimdiki Aklım Olsaydı). К тому же периоду относится временная блокировка сервиса в республике.

"But we know that it is because there is a gay character in the story."



The series “Şimdiki Aklım Olsaydı” will be shot in Spain as a Netflix original “If Only” after being canceled by being censored in Turkey due to a gay character.https://t.co/s1hkF16ZKp pic.twitter.com/voqFogZg9v — Susma Platformu / Speak Up Platform (@susma_24) April 27, 2021

Сам фильм, подвергшийся критике турецкого верховного совета, не привлек к себе внимания ни в Турции, ни в мире: с момента своего выхода в августе он собрал «кассу» всего лишь в четверть миллиона долларов, а его оценки весьма низки.

Дополнительные штрафы RTÜK наложил на два оппозиционных телеканала TELE1 и Halk TV, а также на видеостриминговую платформу Exxen. Организации оштрафованы по целому ряду пунктов — от оскорбления религии до использования слова «диктатор» в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

RTÜK'ten sansür kararları:



???? Netflix'teki ‘LGBTQ Filmleri’ kategorisindeki ‘Ortaya Karışık İşler' adlı filmin katalogdan çıkarılmasına karar verdi



???? Hasan Can Kaya'nın Exxen'deki ‘Konuşanlar’ adlı programının katalogdan çıkarılmasına karar verdihttps://t.co/mxOds9PkoY — Diken (@DikenComTr) December 15, 2021

В ходе программы «Спикеры» комик Хасан Джан Кай, по мнению членов Верховного совета Турции по радио и телевидению, «вышел за рамки юмора» и нарушил принципы морали. На Exxen был наложен штраф, а эпизод программы подвергся удалению.

Halk TV штрафовался дважды: за оскорбление главы Управления по делам религий Али Эрбаша приглашенными гостями (он был обвинен в попытках подорвать секуляризм), а также за «превышение пределов критики» Эрдогана и лидера крайне правой «Партии националистического движения» (ПНД) Девлета Бахчели.

Belkıs Akkale: Halkın haber alma hakkına sansür konulurken ben Saray’a gidemem — Halk TV (@halktvcomtr) September 27, 2020

TELE1 наказывался за трансляцию комментариев заместителя председателя оппозиционной «Республиканско народной партии» (РНП) Энгина Алтая, охарактеризовавшего Эрдогана как «диктатора».