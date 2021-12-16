Банк России выступает за полный запрет инвестиций в криптовалюты

Москва, 16 декабря. Центробанк РФ выступает за полный запрет инвестиций в криптовалюты, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Решение регулятора по этому вопросу может затронуть как квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов.

ЦБ видит риски для финансовой стабильности при увеличении числа подобных операций. Не исключено, что в будущем он согласится на «дедушкину оговорку». Это одна из разновидностей применения принципа «закон обратной силы не имеет», который защищает инвестора от изменений законодательства.

Банк России пока никак не отреагировал на эту информацию. В ближайшее время регулятор отразит свою позицию в консультативном докладе по криптовалютам, который сейчас готовится. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков, входящий в рабочую группу по разработке законодательства о криптовалюте, отметил, что цифровые активы будут на повестке всю весеннюю сессию следующего года.

Благодаря отдельному правовому регулированию цифровым рублем можно будет платить в отличие от обычных цифровых валют, уточнили ранее в Минэкономразвития.