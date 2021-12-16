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Столтенберг: НАТО продолжит оказывать военную помощь Украине

Политика
Столтенберг: НАТО продолжит оказывать военную помощь Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 16 декабря. Североатлантический альянс продолжит снабжать Украину вооружением и отправлять туда своих военных инструкторов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским генсек Альянса заявил, что поставки военной помощи Киеву не должны помешать возможному началу диалога между Россией и НАТО. Он также добавил, что военно-политический блок поддерживает стремление Украины присоединиться к нему.

«Мы поддерживаем Украину, мы укрепляем мощности обороны и ВСУ. Это практическая помощь, которая предоставляется членами Альянса», — сообщил Столтенберг.

Он также заявил, что НАТО готова сесть за стол переговоров с Россией. Однако он подчеркнул, что западные страны не будут идти на компромисс при обсуждении с Москвой возможного принятия Киева в Альянс.

Ранее сообщалось, что Столтенберг ушел от ответа на вопрос Зеленского относительно сроков вступления его страны в организацию. Стоит отметить, что тема нерасширения НАТО на восток является очень важной для РФ, передает «Царьград».

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Все новости / Политика / Столтенберг: НАТО продолжит оказывать военную помощь Украине
украина россия нато столтенберг
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