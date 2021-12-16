Фигуристка Евгения Медведева переживает за здоровье тренера Тарасовой

Москва, 16 декабря. На днях страна узнала об ухудшившемся состоянии здоровья тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, пишет Teleprogramma.pro. Заслуженный тренер попала в больницу и не смогла посетить съемки финальной части шоу «Ледниковый период». Все участники и члены жюри шоу «Ледниковый период» переживают за Татьяну Анатольевну и желают ей скорейшего выздоровления. Фигуристка Евгения Медведева, к примеру, на своей странице в Instagram призвала подписчиков делать то же самое. View this post on Instagram A post shared by Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Она разместила пост с фотографией любимого тренера.

«Вчера на съемках финала «Ледникового периода» очень не хватало Татьяны Анатольевны. Огромная величина в мире фигурного катания. Я горжусь знакомством с Вами. Очень прошу каждого пожелать здоровья великому тренеру и замечательному человеку», — с трепетом подписала публикацию Медведева.

В шоу «Ледниковый период» Медведева катается в паре с тиктокером Даней Милохиным. Их дуэт на сегодня — один из лучших в программе и особенно любим Татьяной Тарасовой.

Помимо Медведевой тренера поддержали Алексей Ягудин, Максим Траньков и много других представителей фигурного катания. Все они искренне пожелали здоровья российскому специалисту.

Беседуя с журналистами издания «Спорт Экспресс», президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков отметил, что Татьяна Анатольевна — сильный человек и справится со всем.

Ранее сообщалось, как Татьяна Тарасова отчитала в прямом эфире шоу актрису Агату Муцениеце.