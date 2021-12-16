Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 21:37
21:34
Политика
Путин пошутил о важности выбора партнера для свидания
21:30
Весь мир
Анкара может объявить чрезвычайное положение из-за экономического кризиса
21:29
Весь мир
Духовенство Тыграя разорвало отношения со Священным Синодом Эфиопской православной церкви
21:24
Общество
Путин поручил Минздраву и соцблоку улучшить работу с беременными на ранних сроках
21:23
Весь мир
СМИ ЦАР раскритиковали экспертов ООН за давление на судебную систему республики
21:22
Весь мир
Западные НПО признали преступления боевиков против мирных жителей Эфиопии
21:18
Шоу-бизнес
Жуков поделился воспоминаниями о расставании с экс-участником «Руки Вверх!» Потехиным
21:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус месяц провела в больнице с дочерью
21:14
Весь мир
Лавров заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Судана
21:14
Шоу-бизнес
Экс-звезда шоу «Гoлoc» Интарс Бусулис пожаловался на отсутствие концертов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Фигуристка Евгения Медведева переживает за здоровье тренера Тарасовой
Спорт
Фигуристка Евгения Медведева переживает за здоровье тренера Тарасовой
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 16 декабря. На днях страна узнала об ухудшившемся состоянии здоровья тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, пишет Teleprogramma.pro.

Заслуженный тренер попала в больницу и не смогла посетить съемки финальной части шоу «Ледниковый период». Все участники и члены жюри шоу «Ледниковый период» переживают за Татьяну Анатольевну и желают ей скорейшего выздоровления.

Фигуристка Евгения Медведева, к примеру, на своей странице в Instagram призвала подписчиков делать то же самое.

Она разместила пост с фотографией любимого тренера.

«Вчера на съемках финала «Ледникового периода» очень не хватало Татьяны Анатольевны. Огромная величина в мире фигурного катания. Я горжусь знакомством с Вами. Очень прошу каждого пожелать здоровья великому тренеру и замечательному человеку», — с трепетом подписала публикацию Медведева.

В шоу «Ледниковый период» Медведева катается в паре с тиктокером Даней Милохиным. Их дуэт на сегодня — один из лучших в программе и особенно любим Татьяной Тарасовой.

Помимо Медведевой тренера поддержали Алексей Ягудин, Максим Траньков и много других представителей фигурного катания. Все они искренне пожелали здоровья российскому специалисту.

Беседуя с журналистами издания «Спорт Экспресс», президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков отметил, что Татьяна Анатольевна — сильный человек и справится со всем.

Ранее сообщалось, как Татьяна Тарасова отчитала в прямом эфире шоу актрису Агату Муцениеце.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Фигуристка Евгения Медведева переживает за здоровье тренера Тарасовой
здоровье тарасова медведева фигурное катание переживание
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать