Звезда «Приключений Электроника» Торсуев признался, что мало времени проводит с дочерью

Москва, 16 декабря. Актер Владимир Торсуев, известный по советскому фильму «Приключения Электроника», рассказал, что крайне редко видит свою единственную дочь Елизавету.

По словам артиста, он длительное время проработал в Сибири, где у него случился роман. Торсуев объяснил, что мать его единственного ребенка живет в Красноярске, у них сохранились замечательные отношения. Актер признался, что в основном 14-летнюю девочку воспитывает мать.

«Мама, конечно, в большей степени. Мама у нее известный врач. Она — Елизавета Торсуева. Она знает, что я ее отец. Жалею только об одном, что мы мало времени проводим вместе. Дочь — умница. Ей уже 14 лет», — заявил артист в телепрограмме «Судьба человека».

Два брата Торсуевы, которые стали знаменитостями после ролей в фильме «Приключения Электроника», рано женились. Но их браки не были долгими. Владимир Торсуев в популярном детском кинофильме сыграл Электроника, а его брат-близнец Юрий получил роль школьника Сергея Сыроежкина.

Ранее актер рассказал, что его брат-близнец является для него также и лучшим другом. Врачи до последнего момента не знали, что у его матери будет двойня.