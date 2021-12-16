Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 20:08
20:06
Общество
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Центральной России из-за морозов
20:06
Происшествия
Запросивший экстренную посадку лайнер из Петербурга сел в аэропорту Нижнего Новгорода
20:06
Политика
Генсек НАТО Столтенберг не смог назвать Зеленскому срок вступления Украины в Альянс
20:05
Шоу-бизнес
Слава Марлоу перенес операцию по пересадке волос
20:02
Происшествия
Скончалась 90-летняя пенсионерка, оперировавшая себя в Ленобласти
20:00
Происшествия
Легковой автомобиль сгорел в центре Ялты
20:00
Общество
«Везде грязные сугробы»: молодые мамы расстроены работой коммунальщиков в Петербурге
19:57
Шоу-бизнес
Илья Авербух не смог сдержать слез, говоря о здоровье Татьяны Тарасовой
19:54
Происшествия
Три человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки под Томском
19:53
Общество
Секс с нежеланным мужчиной может подтолкнуть женщин к алкоголизму
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Звезда «Приключений Электроника» Торсуев признался, что мало времени проводит с дочерью

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 19:09
Шоу-бизнес
Звезда «Приключений Электроника» Торсуев признался, что мало времени проводит с дочерью
Федеральное агентство новостей  /  Александр Окунев

Москва, 16 декабря. Актер Владимир Торсуев, известный по советскому фильму «Приключения Электроника», рассказал, что крайне редко видит свою единственную дочь Елизавету.

По словам артиста, он длительное время проработал в Сибири, где у него случился роман. Торсуев объяснил, что мать его единственного ребенка живет в Красноярске, у них сохранились замечательные отношения. Актер признался, что в основном 14-летнюю девочку воспитывает мать.

«Мама, конечно, в большей степени. Мама у нее известный врач. Она — Елизавета Торсуева. Она знает, что я ее отец. Жалею только об одном, что мы мало времени проводим вместе. Дочь — умница. Ей уже 14 лет», — заявил артист в телепрограмме «Судьба человека».

Два брата Торсуевы, которые стали знаменитостями после ролей в фильме «Приключения Электроника», рано женились. Но их браки не были долгими. Владимир Торсуев в популярном детском кинофильме сыграл Электроника, а его брат-близнец Юрий получил роль школьника Сергея Сыроежкина.

Ранее актер рассказал, что его брат-близнец является для него также и лучшим другом. Врачи до последнего момента не знали, что у его матери будет двойня.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Приключений Электроника» Торсуев признался, что мало времени проводит с дочерью
судьба человека торсуев приключения электроника
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать