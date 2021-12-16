Турецкая валюта побила антирекорд после снижения ключевой процентной ставки

Анкара, 16 декабря. Турецкая лира установила очередной антирекорд, опустившись утром до уровня в 15,689 единиц за доллар. Это произошло после решения Центробанка о снижении ключевой ставки (КС) на 1%. Как и прежде, шаг был вызван давлением со стороны президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, твердо убежденного в том, что сокращение КС позволит укрепить национальную валюту.

Pres. Erdogan's blabbering is wrecking Turkey's economy. The day of RTE's interest rate spiel on the Turkish news station, the TRT the lira tanked 8%. Will RTE ever learn spewing nonsense won't save Turkey's economy?https://t.co/I4fMEA2ToY — Steve Hanke (@steve_hanke) December 16, 2021

После полудня курс лиры незначительно повысился до 15,44 к 1. Однако, как считают аналитики, если турецкий лидер не изменит свой подход, к концу года это соотношение может уменьшиться до 17-19 лир за доллар. Годовая инфляция уже превысила 21%, что усиливает недовольство граждан республики правительством, но Эрдоган отказывается признать отрицательный эффект своего вмешательства в кредитно-денежную политику ЦБ.

За последний месяц главный банк страны уже неоднократно продавал доллары, истощая свои резервы, чтобы поддержать стремительно падающий курс национальной валюты — только с сентября она потеряла около 47% стоимости. При этом ЦБ называет это явление временным и рассчитывает уменьшить инфляцию до 5%. Экономисты же считают, что при нынешнем росте цен на импорт она, напротив, повысится до 30%.

Turkey hikes minimum wage by 50% in face of lira crisis https://t.co/10HbtFyiDc pic.twitter.com/L4AgJ2NSUV — Reuters (@Reuters) December 16, 2021

На этом фоне крайне амбициозным выглядит решение президента о повышении минимального размера оплаты труда на 50% до 4250 лир в месяц в 2022 году. В пересчете на американскую валюту это составит около 275 долларов вместо нынешних 185. Стоит отметить, что до стремительной девальвации лиры МРОТ был равен 380 долларам. Как отметил ряд аналитиков, такое решение лишь усилит давление на турецкую валюту, которая и так переживает тяжелые времена. Лучшим из возможных шагов для Эрдогана эксперты называют сохранение ключевой ставки, что не остановит, но хотя бы замедлит падение стоимости лиры.

Тем не менее кажется маловероятным, что президент Турции откажется от выбранного им пути. В настоящее время глава государства лишь продолжает сокращать число несогласных в руководстве страны, заменяя их преданными себе людьми. Например, своим указом от 16 декабря Эрдоган вновь уволил двоих заместителей министра финансов — Эрджана Гюля и Хамди Йылдырыма. Их места заняли Махмут Гюркан и Юнус Элиташ.

Strong indications that Erdogan’s plan for unemployment rate in #Turkey is to try and get every citizen to work at the finance ministry at some point in their career.

Erdoğan sacks deputy finance ministers with midnight decree https://t.co/RTWNLQRQPC — Jack A Kennedy (@jackkennedy13) December 16, 2021

Эти перестановки последовали за смещением с поста бывшего главы ведомства Лютфи Эльвана. Его преемником стал Нуреддин Небати, являющийся владельцем одной из текстильных компаний. Иронично, что один из новых помощников министра, Гюркан, также «замешан» в легкой промышленности — он является владельцем носочно-чулочной фабрики. Президенту же, судя по последним назначениям, преданность значительно важнее компетенции — сам Небати не имеет экономического образования, но прославился как ярый сторонник Эрдогана, приверженный делу своей партии.