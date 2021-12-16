Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 20:08
20:06
Общество
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Центральной России из-за морозов
20:06
Происшествия
Запросивший экстренную посадку лайнер из Петербурга сел в аэропорту Нижнего Новгорода
20:06
Политика
Генсек НАТО Столтенберг не смог назвать Зеленскому срок вступления Украины в Альянс
20:05
Шоу-бизнес
Слава Марлоу перенес операцию по пересадке волос
20:02
Происшествия
Скончалась 90-летняя пенсионерка, оперировавшая себя в Ленобласти
20:00
Происшествия
Легковой автомобиль сгорел в центре Ялты
20:00
Общество
«Везде грязные сугробы»: молодые мамы расстроены работой коммунальщиков в Петербурге
19:57
Шоу-бизнес
Илья Авербух не смог сдержать слез, говоря о здоровье Татьяны Тарасовой
19:54
Происшествия
Три человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки под Томском
19:53
Общество
Секс с нежеланным мужчиной может подтолкнуть женщин к алкоголизму
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Турецкая валюта побила антирекорд после снижения ключевой процентной ставки

Весь мир
Турецкая валюта побила антирекорд после снижения ключевой процентной ставки
Global Look Press  /  Mustafa Kaya/Xinhua

Анкара, 16 декабря. Турецкая лира установила очередной антирекорд, опустившись утром до уровня в 15,689 единиц за доллар. Это произошло после решения Центробанка о снижении ключевой ставки (КС) на 1%. Как и прежде, шаг был вызван давлением со стороны президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, твердо убежденного в том, что сокращение КС позволит укрепить национальную валюту.

После полудня курс лиры незначительно повысился до 15,44 к 1. Однако, как считают аналитики, если турецкий лидер не изменит свой подход, к концу года это соотношение может уменьшиться до 17-19 лир за доллар. Годовая инфляция уже превысила 21%, что усиливает недовольство граждан республики правительством, но Эрдоган отказывается признать отрицательный эффект своего вмешательства в кредитно-денежную политику ЦБ.

За последний месяц главный банк страны уже неоднократно продавал доллары, истощая свои резервы, чтобы поддержать стремительно падающий курс национальной валюты — только с сентября она потеряла около 47% стоимости. При этом ЦБ называет это явление временным и рассчитывает уменьшить инфляцию до 5%. Экономисты же считают, что при нынешнем росте цен на импорт она, напротив, повысится до 30%.

На этом фоне крайне амбициозным выглядит решение президента о повышении минимального размера оплаты труда на 50% до 4250 лир в месяц в 2022 году. В пересчете на американскую валюту это составит около 275 долларов вместо нынешних 185. Стоит отметить, что до стремительной девальвации лиры МРОТ был равен 380 долларам. Как отметил ряд аналитиков, такое решение лишь усилит давление на турецкую валюту, которая и так переживает тяжелые времена. Лучшим из возможных шагов для Эрдогана эксперты называют сохранение ключевой ставки, что не остановит, но хотя бы замедлит падение стоимости лиры.

Тем не менее кажется маловероятным, что президент Турции откажется от выбранного им пути. В настоящее время глава государства лишь продолжает сокращать число несогласных в руководстве страны, заменяя их преданными себе людьми. Например, своим указом от 16 декабря Эрдоган вновь уволил двоих заместителей министра финансов — Эрджана Гюля и Хамди Йылдырыма. Их места заняли Махмут Гюркан и Юнус Элиташ.

Эти перестановки последовали за смещением с поста бывшего главы ведомства Лютфи Эльвана. Его преемником стал Нуреддин Небати, являющийся владельцем одной из текстильных компаний. Иронично, что один из новых помощников министра, Гюркан, также «замешан» в легкой промышленности — он является владельцем носочно-чулочной фабрики. Президенту же, судя по последним назначениям, преданность значительно важнее компетенции — сам Небати не имеет экономического образования, но прославился как ярый сторонник Эрдогана, приверженный делу своей партии.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Турецкая валюта побила антирекорд после снижения ключевой процентной ставки
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать