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Отпевание Сергея Соловьева провел сын его бывшей супруги

Общество
Отпевание Сергея Соловьева провел сын его бывшей супруги
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Москва, 16 декабря. Церемония прощания с советским режиссером Сергеем Соловьевым состоялась в Москве. Отпевание прошло под руководством его пасынка-священника.

Автор картины «Асса» Сергей Соловьев ушел из жизни 13 декабря в возрасте 77 лет. Родственники постановщика отказались от гражданской панихиды и провели отпевание в церкви Иоанна Богослова. Отпевал режиссера сын экс-супруги Екатерины Васильевой, протоиерей Дмитрий Рощин.

После церемонии гроб с телом Соловьева покинул храм под аплодисменты поклонников. Многие едва сдерживали слезы в траурный день. Тело драматурга доставили на Троекуровское кладбище. Режиссера похоронили рядом с покойными родителями и сыном, сообщает телеканал «360».

Память Сергея Соловьева почтут на фестивале кинематографических дебютов «Дух огня». Вице-президент мероприятия Мария Зверева рассказала, каким запомнит покойного режиссера, и поделилась подробностями о будущем детища драматурга.

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