Секс с нежеланным мужчиной может подтолкнуть женщин к алкоголизму

Женщины могут эмоционально выгорать, даже находясь в декретном отпуске. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог, сексолог Александра Миллер.

Ранее по результатам проведенного исследования специалисты пришли к выводу, что стресс может подтолкнуть к чрезмерному употреблению алкоголя именно женщин, а не мужчин.

«Особенность женской психики играет немаловажную роль. Это факт. Мы больше подвержены стрессам. Когда я исследовала тему алкогольной зависимости и деструктивного поведения у женщин, очень часто прослеживалась связь даже с сексуальным насилием или нежеланием идти на интимную связь с мужчиной», — сообщила эксперт.

Александра Миллер также отметила, что столкнуться с психологической нагрузкой представительницы прекрасного пола могут не только на рабочем месте.

«Недавно у меня был эфир с одним психиатром по теме выгорания на работе. Да, мужчинам приходится нелегко: тонкости бизнеса, тяжелые переговоры. Однако женщина может столкнуться с проблемой выгорания, даже когда она сидит в декрете. Это же сплошной день сурка с заменой подгузников, прогулками, сном. Ребенка можно сравнить с долгосрочным бизнес-проектом: ты не знаешь, что получится, и вкладываешь все больше и больше», — пояснила собеседница ФАН.

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В завершение она поделилась советами на тему того, как можно бороться со стрессами.

«Очень важно отдыхать. Смена деятельности очень важна. Молодым семьям я советую не отказываться от помощи бабушек. Женам привлекать к домашним делам своих супругов. Кроме того, важна структуризация: прописывать четкие планы на день, неделю, месяц. Это позволит видеть долгосрочные цели и пути их достижения», — подытожила психолог.

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