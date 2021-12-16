Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 20:08
20:06
Общество
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Центральной России из-за морозов
20:06
Происшествия
Запросивший экстренную посадку лайнер из Петербурга сел в аэропорту Нижнего Новгорода
20:06
Политика
Генсек НАТО Столтенберг не смог назвать Зеленскому срок вступления Украины в Альянс
20:05
Шоу-бизнес
Слава Марлоу перенес операцию по пересадке волос
20:02
Происшествия
Скончалась 90-летняя пенсионерка, оперировавшая себя в Ленобласти
20:00
Происшествия
Легковой автомобиль сгорел в центре Ялты
20:00
Общество
«Везде грязные сугробы»: молодые мамы расстроены работой коммунальщиков в Петербурге
19:57
Шоу-бизнес
Илья Авербух не смог сдержать слез, говоря о здоровье Татьяны Тарасовой
19:54
Происшествия
Три человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки под Томском
19:53
Общество
Секс с нежеланным мужчиной может подтолкнуть женщин к алкоголизму
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Секс с нежеланным мужчиной может подтолкнуть женщин к алкоголизму

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 19:59
Общество
Секс с нежеланным мужчиной может подтолкнуть женщин к алкоголизму
pexels.com  /  CC0 License

Женщины могут эмоционально выгорать, даже находясь в декретном отпуске. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог, сексолог Александра Миллер.

Ранее по результатам проведенного исследования специалисты пришли к выводу, что стресс может подтолкнуть к чрезмерному употреблению алкоголя именно женщин, а не мужчин.

«Особенность женской психики играет немаловажную роль. Это факт. Мы больше подвержены стрессам. Когда я исследовала тему алкогольной зависимости и деструктивного поведения у женщин, очень часто прослеживалась связь даже с сексуальным насилием или нежеланием идти на интимную связь с мужчиной», — сообщила эксперт.

Александра Миллер также отметила, что столкнуться с психологической нагрузкой представительницы прекрасного пола могут не только на рабочем месте.

«Недавно у меня был эфир с одним психиатром по теме выгорания на работе. Да, мужчинам приходится нелегко: тонкости бизнеса, тяжелые переговоры. Однако женщина может столкнуться с проблемой выгорания, даже когда она сидит в декрете. Это же сплошной день сурка с заменой подгузников, прогулками, сном. Ребенка можно сравнить с долгосрочным бизнес-проектом: ты не знаешь, что получится, и вкладываешь все больше и больше», — пояснила собеседница ФАН.

Секс с нежеланным мужчиной может подталкивать женщин к алкоголизму
pixabay.com / CC0 Public Domain

В завершение она поделилась советами на тему того, как можно бороться со стрессами.

«Очень важно отдыхать. Смена деятельности очень важна. Молодым семьям я советую не отказываться от помощи бабушек. Женам привлекать к домашним делам своих супругов. Кроме того, важна структуризация: прописывать четкие планы на день, неделю, месяц. Это позволит видеть долгосрочные цели и пути их достижения», — подытожила психолог.

Ранее сексолог Татьяна Гринева раскрыла секрет, как сохранить отношения здоровыми и страстными. Она напомнила, что партнерство — это живая структура, для поддержания которой нужно прикладывать усилия.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Секс с нежеланным мужчиной может подтолкнуть женщин к алкоголизму
женщины миллер стресс алкоголизм
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать