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Власти Финляндии продлили до 16 января ограничения на границе из-за COVID-19

Общество
Власти Финляндии продлили до 16 января ограничения на границе из-за COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»  /  Виктор Сухоруков

Хельсинки, 16 декабря. Ограничения на перемещение через государственную границу очередной раз продлили власти Финляндии. Новые правила будут действовать до 16 января 2021 года.

Министерство внутренних дел Финляндии также сообщило и о других ограничительных мерах. Так, с 21 декабря, для граждан, прибывающих из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, потребуется отрицательный ПЦР-тест. Его необходимо сделать за 48 часов до поездки. Эта мера также коснется и вакцинированных путешественников.

«Ограничения на въезд на внешней границе, действующие в Финляндии, будут сохранены, а меры безопасности в области здравоохранения будут ужесточены», — говорится в сообщении ведомства.

Пассажирское сообщение между Россией и Финляндией возобновилось ранним утром 12 декабря. Стоимость билета на Allegro составляет от 5,7 тыс. рублей по будням.

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финляндия въезд ограничения коронавирус
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