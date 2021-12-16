Власти Финляндии продлили до 16 января ограничения на границе из-за COVID-19

Хельсинки, 16 декабря. Ограничения на перемещение через государственную границу очередной раз продлили власти Финляндии. Новые правила будут действовать до 16 января 2021 года.

Министерство внутренних дел Финляндии также сообщило и о других ограничительных мерах. Так, с 21 декабря, для граждан, прибывающих из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, потребуется отрицательный ПЦР-тест. Его необходимо сделать за 48 часов до поездки. Эта мера также коснется и вакцинированных путешественников.

«Ограничения на въезд на внешней границе, действующие в Финляндии, будут сохранены, а меры безопасности в области здравоохранения будут ужесточены», — говорится в сообщении ведомства.

Пассажирское сообщение между Россией и Финляндией возобновилось ранним утром 12 декабря. Стоимость билета на Allegro составляет от 5,7 тыс. рублей по будням.