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Председателя Конгресса Перу обвинили в попытке свергнуть президента Кастильо

Весь мир
Председателя Конгресса Перу обвинили в попытке свергнуть президента Кастильо
twitter.com  /  Пресс-служба президента Перу

Лима, 16 декабря. Депутат парламента Перу Гильермо Бермехо потребовал отставки председателя Конгресса страны за ее высказывания о нелегитимности президента Педро Кастильо, которые она высказала на встрече с испанскими парламентариями.

По словам Бермехо, позиция председателя конгресса Марии Альвы является антиконституционной, поскольку она нарушает принцип разделения властей и способствует иностранному вмешательству во внутренние дела Перу.

«Альва утверждала, что наша страна была захвачена незаконным коммунистическим правительством, что не соответствует действительности», — заявил законодатель, подчеркнув, что Кастильо занял пост президента в результате прозрачных выборов, на которых он получил 50,12% голосов избирателей.

Бермехо назвал заявления Альвы политически мотивированными, обвинив ее в желании занять пост президента.

«Эти обвинения имеют политическую подоплеку, учитывая, что Альва будет назначена президентом в случае, если Конгресс Перу сместит с должности Кастильо и вице-президента Дину Болуарте», — сказал он.

С момента своего избрания в июле, президент и его команда подвергаются нападкам со стороны правой оппозиции, которая блокирует работу социалистического правительства страны под предлогом обвинений его министров в различных злоупотреблениях. Также в СМИ ведется массированная медиакампания по дискредитации президента Кастильо, которого журналисты обвинили в неформальных связях с представителями крупного бизнеса.

В свою очередь Кастильо и его партия «Свободное Перу» (Peru Libre) обвинили оппозицию в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. В своем выступлении на Национальном собрании крестьянских патрулей президент сказал, что те, кто требуют его отставки «не терпят, чтобы сельский учитель и фермер пришли на пост президента». По его мнению, они хотят такими методами вернуть власть.

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конгресс перу
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