Алтайский «Кучуксульфат» продолжает борьбу с Генпрокуратурой за свое будущее

Арбитражный суд Алтайского края 15 декабря вернулся к рассмотрению резонансного дела по иску Генеральной прокуратуры. Она совместно с Федеральным агентством по управлению госимуществом пожелала истребовать из якобы чужого незаконного владения обыкновенные акции «Кучуксульфата» и передать их государству.

Это уже второе заседание. Первое прошло около месяца назад и ясности не принесло. Как, собственно, и нынешнее. Истец по-прежнему стоит на своем. Прокуратура при этом не оспаривает незаконность приватизации. Тут вопросов у них не возникло. Спорная ситуация, по их мнению, лишь с частью акций. Большой частью. И их необходимо вернуть государству.

При этом истец не отрицает, что региональные органы исполнительной власти допустили нарушения и совершили незаконные действия много лет назад. После чего предприятие стало частным. Но разбираться в этом никто не будет. Важно просто истребовать акции. «Но с какой стати?» — вторят им представители ответчиков. Ведь зеленый свет на акционирование предприятия был дан госструктурами и вопросов как тогда, так и почти три десятка лет не возникало.

Плотно за «Кучуксульфат» прокуратура взялась в последние месяцы. Якобы проверку затеяли после материала в одном из СМИ. Публикация при этом не касалась приватизации. Но сотрудники ведомства почему-то решили провести эту проверку.

На четкий вопрос ответчиков о том, когда Генпрокуратура узнала о незаконном выбытии предприятия из собственности государства, отвечают скромно: «Лишь в 2021 году». При этом отмечают, что началось это при акционировании в 90-е годы. Но считать срок исковой давности от этой даты отказываются. Мол, узнали только что — давайте от этого и плясать. А то, что за эти годы частное предприятие стало флагманом промышленности региона, градо- и системообразующим предприятием — истца волнует мало. Совсем не важно, что оно отчисляет миллиарды в бюджет региона в качестве налогов, платит достойную зарплату сотрудникам, а Степное Озеро и вовсе живет практически за счет завода. Все не то. Прокурор уверен — государство не знало, что предприятие стало частным.

Заводчане снова готовятся к митингам и сбору подписей под обращением к президенту. 16 декабря в Степном Озере состоялась акция, на которую жители пригласили акционеров, чтобы услышать из первых уст новости о том, как им жить дальше, а через день митинг запланировали в районном центре — Благовещенке.

По заявлениям организаторов на митинг в Степном Озере, на площадь перед местным ДК, планировали выйти 2500 человек, а в районном центре заявили об участии 1250 человек. Но всему виной коронавирус и меры по борьбе с ним. Поэтому согласованы помещения домов культуры. С учетом разрешенной наполняемости зала сегодня в 70%, одно мероприятие смогут посетить немногим более двухсот человек. При этом организаторы не паникуют, напротив, уверяют, что оба митинга пройдут с соблюдением всех антиковидных мер.

«У нас очень успешное предприятие, мы входим в десятку налогоплательщиков, мы неоднократно становились победителями, даже в 2021 году краевых конкурсов — социально-ответственный работодатель года. У нас шикарный социальный пакет. Созданы достойные условия труда, достойная средняя зарплата. Люди не хотят ничего менять, переживают, куда все это может прийти», — говорит Владимир Ермолов, сотрудник ОАО «Кучуксульфат».

С 2017 года ОАО «Кучуксульфат» подвергается давлению со стороны проверяющих. Предполагается, что его инициировали рейдеры через чиновников и представителей силовых структур.

Акционеры считают, проверки и сотнями исчисляемые запросы обрели уже беспрецедентный масштаб. Они коснулись всех сфер деятельности предприятия. Однако ничего существенного не выявили.

Суд — закономерное продолжение этого четырехлетнего давления на предприятие в интересах рейдеров из «А1». Представители именно этой инвестиционной компании, известной в стране своими недружественными поглощениями, неоднократно выходили на контакт с акционерами с предложением продать акции предприятия.

«Мы прошли четыре года, можно так квалифицировать, рейдерского захвата. Там финансовые структуры, они в процессе того, когда проводились проверки, они просто говорили: «Продайте свои активы, иначе вам будет плохо», — продолжает Владимир Ермолов, сотрудник ОАО «Кучуксульфат».

Ситуацией очень обеспокоены заводчане и жители района. «Кучуксульфат» — крупнейший налогоплательщик Благовещенского района Алтайского края. Из-за постоянного давления крупнейшие иностранные брендовые контрагенты, такие как Henkel, Unilever и Procter & Gamble, снижают объемы закупок, падает уровень жизни во всем районе. Налоговые отчисления уже сократились, а прокуратура продолжает стоять на своем и твердить: верните завод государству. Напомним, частный завод.

«Срок исковой давности на самом деле пропущен. В частности, комитет, имеющий функции территориального подразделения Госкомимущества, территориального агентства Госкомимущества, сам инициировал процесс приватизации нашего предприятия. И не только знал о том, что приватизация происходит, а активно участвовал в этом. Утверждал план приватизации, формирование уставного капитала, в дальнейшем Алтайский фонд имущества продал эти акции», — говорит Алексей Аржанников, адвокат, представитель ОАО «Кучуксульфат».

Череда судебных дел в арбитраже только начинается. Суд решил привлечь еще одну компанию, которая управляет частью акций, в качестве третьего лица, а потому рассмотрение дела начинается заново. При этом предварительные заседания закончены.

В ближайшее время Генпрокуратура должна предоставить по требованию суда письменные пояснения по факту пропуска срока исковой давности. Даже для суда, пусть и субъективно, но они прозвучали неубедительно. А волнения в прокурорских рядах сегодня было заметно больше, если сравнивать с первым заседанием.

Повторно по этому делу суд должен состояться в течение месяца. Так того требует законодательство. А потому председательствующий судья Виктория Зверева и участники процесса вновь соберутся сразу после новогодних праздников 11 января в 10:00.