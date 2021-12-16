Литовкин: Россия разработала уникальную пусковую установку для новых гиперзвуковых ракет

Москва, 16 декабря. Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» является уникальным оружием не только из-за своих впечатляющих характеристик, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он прокомментировал сообщение об очередном успешном запуске российской гиперзвуковой ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков» в рамках завершения цикла испытаний нового оружия. По мнению Литовкина, в ходе тестирования боеприпаса отрабатывались также различные варианты его применения, передает телеканал «Звезда».

«Главное в том, что "Циркон" создан таким образом, что он может применяться из пусковых установок для запуска "Калибров", "Ониксов" и торпед. Даже новый комплекс "Ответ", о котором мы узнали недавно, это все те же виды ракет и торпед для применения из одной пусковой установки», — отметил эксперт.

По его словам, Россия разработала уникальную пусковую установку, которая лишила страну необходимости переделывать все надводные и подводные корабли. Он рассказал, что всего одно изобретение существенно повысило эффективность и боеспособность ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что российские «Цирконы» являются идеальным оружием для борьбы с флотом любой страны мира. Известно, что в 2022 году носителем этого оружия сделают подлодку «Челябинск», передает «Царьград».