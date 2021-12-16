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Максим Шугалей рассказал об ухудшении гуманитарной ситуации в Афганистане

Весь мир
Максим Шугалей рассказал об ухудшении гуманитарной ситуации в Афганистане
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Кабул, 16 декабря. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей выложил в собственном Telegram-канале видеозапись, свидетельствующую об усугублении гуманитарной катастрофы в Афганистане.

«Пока мировые лидеры соревнуются в том, кто из них больше не готов работать с «Талибаном»1 (запрещен в РФ — прим. ред.), в Афганистане настоящая гуманитарная катастрофа. Ночью температура опускается ниже нуля, идет снег, люди замерзают, они в отчаянии. Впрочем, слова излишни, смотрите сами. Это видео мне прислали сегодня ночью мои афганские друзья», — прокомментировал он соответствующую публикацию.

Гуманитарный кризис в республике набирает обороты с августа 2021 года, когда запрещенное в РФ движение «Талибан» взяло страну под контроль. После этого страны Запада пресекли финансовую помощь Афганистану, за счет которой «наполнялись» около 80% государственного бюджета. Сейчас Кабул не имеет средств для закупок пищи, электроэнергии, медикаментов и т.д. в необходимых количествах.

По данным ООН, в настоящий момент около 98% афганцев недоедают, причем 70% сообщают о необходимости брать еду взаймы, чтобы выжить. Для решения этой проблемы необходимы около 220 миллионов долларов в месяц. Однако таких денег у государства попросту нет, а лидеры западных держав не спешат оказывать помощь южноазиатской стране.

«С наступлением зимы женщины, мужчины, мальчики и девочки сталкиваются с серьезной нищетой и голодом. Находящиеся в уязвимом положении люди вынуждены принимать отчаянные меры для удовлетворения своих потребностей. В их число входит использование детского труда, брак с несовершеннолетними и даже торговля детьми», — сообщала Нада ан-Нашиф, заместитель верховного комиссара по правам человека ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан гуманитарный кризис шугалей
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