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Футболист Дмитрий Тарасов выпустил первый клип

Спорт
Футболист Дмитрий Тарасов выпустил первый клип
Prt Scr youtube.com  /  ФК Велес

Москва, 16 декабря. Футболист Дмитрий Тарасов поделился с поклонниками дебютным роликом на свой новый трек «Мне тебя мало». Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на творчество спортсмена.

Тарасов не стал изменять своему вкусу ради клипа и снял ролик на фоне футбольных ворот. Новый трек спортсмена оказался посвящен супруге Анастасии Костенко, которая недавно в третий раз стала мамой и подарила футболисту сына. Клип появился на YouTube-канале «ФК на спорте».

Несмотря на старания Тарасова, далеко не все подписчики оценили романтический жест. Поклонники также вспомнили экс-жену футболиста, певицу Ольгу Бузову.


«Все равно Бузова его любила. Оле сейчас будет тяжелее»;

«Мне очень понравилось. Димон, топи дальше, мы с тобой»;

«У нее первая песня: «Мало половин». У него первая песня: «Мало тебя»», — отметили фолловеры.

Стоит отметить, что романтический трек стал не первым творческим экспериментом Тарасова. Ранее спортсмен посвящал песню Бузовой в честь ее 30-летия. Некоторые интернет-пользователи пришли к выводу, что тот опыт оказался удачнее.

Несмотря на предыдущий неудачный брак, Тарасов регулярно дает понять, что счастлив в новых отношениях. Спортсмен и его супруга недавно поделились кадрами с таинства крещения сына.

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футбол музыка тарасов
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