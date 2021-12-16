Рост цен и инфляция мешают россиянам заработать на инвестициях

Москва, 16 декабря. Среднегодовая доходность российских семей от инвестиций за последние пять лет составила 5,4%, следует из мониторинга РАНХиГС и Института Гайдара. За этот же период средняя ставка по депозитам достигла 5,97%.

На первый взгляд может показаться, что банковские вклады станут отличным вариантом, чтобы сохранить и приумножить личный капитал. Однако рост цен и инфляция приводят к тому, что деньги на депозитах постепенно тают, пишет издание «Профиль».

«Реальная процентная ставка по вкладам в пересчете на инфляцию в настоящее время отрицательна, и на банковском вкладе деньги сгорают довольно активно. Вполне вероятно, что на фоне снижения инфляции вклад снова станет эффективным инструментом, но изменение процентной ставки ЦБ также скажется на доходности данного продукта», — заявил глава инвестиционного департамента компании 8848 Invest Никита Ивченко.

Кроме малого объема инвестиций, проблемы наблюдаются и с финансовым поведением граждан. Среднестатистическому инвестору в России не хватает опыта, знаний и инструментов, чтобы увеличить свои сбережения.

Доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе ранее объяснил, почему у людей не получается откладывать деньги.