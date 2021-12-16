Салах Бади: как преподаватель военной академии стал организатором переворота в Ливии

Столица Ливии вновь погружается в хаос. В ночь на 16 декабря неизвестные боевики захватили штаб-квартиру переходного Правительства национального единства (ПНЕ), в городе приостановили деятельность финансовые и учебные учреждения, наблюдаются перебои с электроснабжением.

Событиям предшествовала встреча главаря группировки «Ас-Сумуд» Салаха Бади с лидерами других вооруженных формирований. В ходе экстренных переговоров полевых командиров боевик заявил, что Ливия не станет послушно идти на поводу у зарубежных сил и продолжать «фарс с выборами». Руководители банд разработают план действий против «губительных для страны идей, которые продвигают предатели и иностранные агенты».

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о личности лидера группировки из Мисураты и событиях, сделавших бывшего преподавателя академии одной из самых противоречивых персон Ливии.

Личность простого офицера

Он сравнивает себя с Джорджем Вашингтоном, возглавляет группировку «Ас-Сумуд» («Стойкость»), а Совбез ООН внес его в санкционный список, обвинив в подрыве мира в Ливии. Все это — Саладин Омар Башир Бади известный как Салах Бади.

В выступившем против Муаммара Каддафи, расформированного в настоящее время триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) и армии высокопоставленном противнике «процесса диалога» некоторые увидели силу, защищающую Ливию. Другие же — боевика, который берет в руки оружие и воплощает в реальность собственное видение нового государства.

Он родился 23 мая 1957 года в городе Мисурата, находящемся в двухстах километрах от Триполи на побережье Средиземного моря. В 1980 году окончил военно-воздушную академию по специальностям летчик и офицер по управлению воздушным движением.

Во время правления бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи летал на истребителях «Мираж». Воспитывал семерых детей. Однако информации о жене, родителях и близких родственниках нет.

ru.wikipedia.org / Tm

Салах Бади делился, что, будучи преподавателем в академии, пытался «образумить» студентов, поэтому настраивал их против власти. В 1987 году подал рапорт об отставке, но уволился лишь в 1992-м без права покидать пределы Триполи.

«Я был против Каддафи и пытался связаться с людьми, которые думали также», — говорил он.

Позже Салах Бади попал в суд Джамахирии за выступления против лидера Ливии. Его осудили на 25 лет и приговорили к смертной казни за подготовку покушения на главу страны и подстрекательство к свержению действующей власти. Однако его помиловали в рамках амнистии, инициированной сыном Каддафи — Сейфом аль-Исламом.

Во время государственного переворота в марте 2011 года Салах Бади вошел в состав Военного совета Мисураты и возглавил группу боевиков, которая выступала против войск ливийского лидера.

В октябре отряды созданного противниками власти Национального переходного совета взяли Сирт. При попытке вырваться из осажденного города Муаммар Каддафи оказался в плену и погиб от бесчеловечных пыток.

Согласно некоторым сведениям, Салах Бади руководил процессом тайных похорон бывшего ливийского лидера и его сына Муттазима в пустыне. Спустя 10 лет, летом 2021 года, он подтвердил эту информацию, передав племени Аль-Каддаффа останки убитого полковника.

«Рассвет Ливии»

После революции Салах Бади стал членом временного парламента — Всеобщего национального конгресса, который функционировал с 2012 по 2014 годы и, по сообщениям различных СМИ, получал поддержку со стороны Турции, Судана и Катара.

В интервью арабскому каналу «Аль-Джазира» ливиец признавался, что на территории североафриканского государства находятся боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1.

«Здесь в Ливии есть группировки, вдохновленные идеологией ИГ1, но нет иерархии или продуманной сети», — заявлял он.

В июне 2014 года Салах Бади присоединился к вооруженной коалиции «Рассвет Ливии» («Фаджр Либия»), которую Палата представителей признала террористической, поскольку та состояла из различных боевиков, в том числе связанных с запрещенными в РФ террористическими организациями «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Совместно с коалицией Салах Бади выступил против широкомасштабной воздушной и наземной операции «Аль-Карама» («Достоинство») фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Наступление военных началось 16 мая 2014 года в районе города Бенгази и позже расширилось до Триполи.

Prt Scr youtube.com / مكتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية

Боевики коалиции участвовали в ключевых сражениях того времени. В июле 2014 года они напали на аэропорт Триполи, который с 2011 года контролировали зинтанские бригады. Бой длился 40 дней, в результате чего радикальные исламисты разгромили воздушную гавань и повредили самолеты. Армия отступила.

К марту 2015 года ЛНА вновь подошла к Триполи и взяла под контроль аэропорт и близлежащие населенные пункты. Военные начали крупномасштабную операцию против группировок террористической организации «Рассвет Ливии», которая длилась почти полгода. В сентябре экс-глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Бернардино Леон заявил, что стороны конфликта достигли мирного соглашения, «преодолев все оставшиеся политические разногласия». Ряд группировок присоединился к перемирию, а некоторые, как и сам Бади, отказались от него. В результате коалиция распалась.

«Рассвет Ливии» прекратил существование, а Салах Бади покинул страну и улетел в Турцию, где прожил несколько лет. В социальной сети публиковали видео его вечерней прогулки по улицам Стамбула.

В ноябре 2016 года в интервью изданию Yenisafak Салах Бади рассказал о том, как стал свидетелем попытки государственного переворота в Турции. Ливиец отметил, что 15 июля прогуливался с друзьями, и когда узнал, что Реджеп Тайип Эрдоган приземлится в Стамбуле, предложил попасть в гавань.

«Мы никак не могли туда проехать. Вышли из машины и добрались до аэропорта пешком. Я видел, как люди останавливали танки руками, я присоединился к ним. Те, кто хотел нанести удар по Турции, также были врагами Ливии. Я согласился на историческую миссию — стоять рядом с турецким народом в такой обстановке», — делился он воспоминаниями.

Только летом 2018 года Салах Бади вернулся на родину. Что он делал все это время в Турции — неизвестно. Однако за время пребывания в республике боевик заручился поддержкой не только Реджепа Тайипа Эрдогана, но и ливийского муфтия Аль-Садика аль-Гарьяни, перебравшегося на некоторое время из Дохи в Стамбул.

Кроме того, Салах Бади общался с председателем Высшего государственного совета (ВГС) Халедом аль-Мишри, который лоббирует интересы запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане».

«Ас-Сумуд»

О создании группировки под названием «Ас-Сумуд», что в переводе с арабского означает «Стойкость», Салах Бади объявил во время «парада» 15 июня 2015 года. По его словам, бригаду собрали для защиты Триполи.

Из открытых источников известно, что численность «Ас-Сумуд» достигала порядка шести тысяч боевиков. В состав новоиспеченного бандформирования вошли противники сформированного по итогам Схиратских мирных соглашений Правительства национального согласия (ПНС) Ливии из различных регионов страны, по большей части из города Мисурата.

Когда ООН признала ПНС легитимным, Салах Бади выступил против решения международной организации. По его словам, назначенный премьер-министр — не лидер, не авторитет и не власть.

«Файез Саррадж действует как мэр Триполи только потому, что его решения не могут достичь других областей. Восточная, южная и некоторые западные части Ливии не следуют его решениям. Саррадж и другие не боролись за свободу против Каддафи, когда началась революция», — разъяснял он.

Также триполитанские «власти» в значительной степени полагались на боевиков, которые контролировали министерства, банки и предприятия. Однако лидеры банд размещали в социальных сетях фотографии роскошного отдыха и дорогих автомобилей, чем усиливали гнев и негодование среди ливийцев.

wikipedia.org / Brigitte N. Brantley

Ни ООН, ни глава ПНС, по мнению Салаха Бади, не смогли бы избавить страну от боевиков, которые захватили правительственные организации и разожгли насилие в государстве.

«Мы дали им возможность, но ООН не сыграла свою роль, поэтому я думаю, что война — способ давления на них», — добавлял он.

К концу августа 2018 года Салах Бади, однако, решил побороть банды Триполи тем же насилием, которое попрекал. Боевик поддержал операцию вооруженной группировки «Седьмая бригада», сформированной в городе Тархуна, чтобы захватить Триполи. Объединение заявило, что проведет «операцию по освобождению столицы» от экстремистов, в то время как ПНС в апреле 2018 года приказало распустить бандформирование.

«Мы призываем каждого свободного человека подняться, чтобы спасти коррумпированную столицу. У тех, кто останется, есть только два варианта: сдаться или понести наказание. Мы против тех, кто унижает жителей столицы», — заявлял он.

Точное число членов «Седьмой бригады» неизвестно, но наблюдатели говорили, что их около четырех тысяч человек, в основном военные и бывшие офицеры. Группировка «Ас-Сумуд», прибывшая из Мисураты, встала на сторону объединения, поскольку контролировала штаб в Триполи до того, как ее изгнало ПНС в 2017 году.

Осенью 2018 года «Седьмая бригада» и «Ас-Сумуд» разместились на окраине южной части столицы, в частности, в лагере Ярмук и на дороге к аэропорту, чтобы противостоять подконтрольным ПНС боевикам «Батальона революционеров Триполи». Известно, что банда входила в «МВД» Правительства национального согласия, которое по большей части состояло из бывших членов запрещенных в РФ террористических организаций «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Джебхат ан-Нусра»1.

ПНС платило «Батальону революционеров Триполи», чтобы заручиться поддержкой боевиков. Однако «Седьмая бригада» обвинила подконтрольных триполитанским властям экстремистов в намерении напасть на нее, поэтому потребовала распустить бандформирования. Кроме того, существует версия, что объединение захотело контролировать государственные деньги, выделяемые группировкам, чтобы остаться единственным органом безопасности, даже за пределами Триполи.

«Мы были в ужасе от минометных снарядов, по-видимому, случайно выпущенных в самом сердце населенных кварталов. Никто не в безопасности», — делились воспоминаниями местные жители.

Ожесточенные бои, в которых погибли 115 мирных ливийцев, длились в течение месяца. Комитет Совбеза ООН по Ливии обвинил Салаха Бади в подрыве мира, стабильности и безопасности в североафриканской стране, а также в нарушении прав человека. Лидера «Ас-Сумуд» внесли в санкционный список. Кроме того ему запретили покидать страну и заморозили активы. Ограничения поддержали Великобритания и Франция.

По информации СБ ООН, Салах Бади позиционировал себя как защитника Ливии от боевиков, но в реальности возглавлял группировку, поддерживал вооруженное сопротивление и постоянно пытался подорвать политическое урегулирование в стране.

«Я — патриот. Джордж Вашингтон был ополченцем. И я сказал американцам, с которыми встречался, что он создал США после гражданской войны. США, которые лидируют в свободном мире, были созданы ополченцем. Я такой же, как он», — отвечал ливиец.

wikipedia.org / Gilbert Stuart

Однако к ограничениям ООН в отношении главы мисуратской бригады подключились США, которые осудили ливийца за кровавую бойню у Триполи и ввели против него санкции.

«Продолжительные нападения боевиков на ливийскую столицу, за которыми стоит Салах Бади, разрушили город и нарушили мир», — говорила бывший заместитель главы Минфина США по вопросам финансовой разведки и борьбы с терроризмом Сигал Манделкер.

Кроме того, американское ведомство заявило, что члены «Ас-Сумуд» обстреляли из танков юг Триполи и запустили ракеты системы «Град» по густонаселенным районам столицы, что стало причиной большого количества жертв среди мирного населения. Салах Бади отверг обвинения.

Объединение с ПНС против ЛНА

В апреле 2019 года Ливийская национальная армия освободила от боевиков стратегически важный с точки зрения логистики город Гарьян, расположенный в 90 километрах к югу от Триполи. Фельдмаршал Халифа Хафтар призвал подконтрольные триполитанским властям бандформирования сдаться. Затем ЛНА выдвинулась в сторону столицы и установила контроль над международным аэропортом.

К маю экстремистские вооруженные группировки объявили, что не поддержат договор о прекращении огня, который планировали подписать ПНС и армия. В «Ас-Сумуд» заявили, что не примут никаких соглашений с Хафтаром, поскольку борьба с ЛНА — «Джихад для бога. Она не прекратится до полной победы».

Салах Бади мобилизовал бригаду и объединился с триполитанскими силами. В том числе с теми, с кем недавно воевал, чтобы отразить наступление армии. Так глава «Ас-Сумуд» стал «защитником» Триполи и встал на сторону ПНС, которое ранее пытался свергнуть. Эту «власть», в свою очередь, поддержали западные страны, которые ввели против Салах Бади санкции. При этом некоторыми из проправительственных группировок руководили преступники, предполагаемые торговцы людьми и радикальные исламисты.

Боевики Салаха Бади вооружились из арсеналов Муаммара Каддафи, которые захватили во время его свержения. Также мисуратскую банду поддержала Анкара.

Группа экспертов СБ ООН по Ливии установила, что назначенное Салахом Бади лицо встретило в порту Триполи партию турецких бронеавтомобилей с повышенной противоминной защитой «Kirpi». Таким образом, «Ас-Сумуд», выступившая с бандами ПНС против ЛНА, использовала возможность заполучить власть, влияние и территорию.

«Лучшее, что Хафтар сделал, это объединил нас», — говорил глава бригады.

При этом Салах Бади отрицал обвинения в радикальном исламизме.

«Мы не хотим, чтобы экстремисты использовали ислам для управления страной», — объяснял он.

В Триполи, однако, мнения о Салах Бади разделились. Командир из Мисураты приуменьшил роль лидера бригады и отметил, что «он скорее эмоциональная икона». Другие наоборот заявили, что Салах Бади защищает Триполи.

«Мы считаем его другом, отцом и лидером, за которым можно следовать во время войны и после», — добавили они.

«Ас-Сумуд» сыграла ключевую роль в захвате города Гарьян, поэтому в конце августа 2019 командование ЛНА пообещало выплатить 3,5 миллиона долларов за голову или арест командующего мисуратской бригадой.

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В сентябре Салах Бади впервые после долго молчания выступил в лагере боевиков Ярмук и заявил о приверженности ПНС. Хотя в политических и военных кругах Триполи велись разговоры о том, чтобы убедить находящегося под международными санкциями лидера «Ас-Сумуд» воздержаться от публичных выступлений, поскольку сторонники фельдмаршала Халифы Хафтара могли бы представить силы ПНС как «армию», возглавляемую террористами.

Публичное появление Салаха Бади возмутило Вашингтон, который ввел ограничения против него по просьбе главы ПНС Файеза Сарраджа и экс-главы МООНПЛ Гасана Саламе. Кроме того, премьер-министр Правительства национального согласия готовился к участию в ежегодном заседании Генассамблеи ООН и рассчитывал на диалог с западными официальными лицами, чтобы разъяснить собственную позицию по ряду вопросов. Файез Саррадж намеревался доказать «некорректность» высказываний о присутствии среди сил ПНС «террористов, разыскиваемых лиц и контрабандистов».

В связи с чем официальным новостным каналам ПНС, а также частным средствам массовой информации и группам в социальных сетях, поддерживающим «власть», поручили полностью игнорировать Салаха Бади и воздержаться от освещения его роли в жизни страны. Триполитанские медиаканалы прекратили распространять новости о лидере мисуратской «Ас-Сумуд», будто его вообще не существует.

Захват штаб-квартиры ПНЕ

В феврале 2021 года Правительство национального согласия расформировали. Ему на смену пришло Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой, которое должно было подготовить страну к всеобщим выборам. На протяжении почти года мирное урегулирование продвигалось в соответствии с графиком, однако за неделю до выборов Салах Бади объявил, что голосование не состоится.

Боевик из Мисураты назвал Дабибу, который выдвинул собственную кандидатуру на президентских выборах, предателем родины, и обвинил главу миссии ООН Стефани Уильямс во вмешательстве. По его словам, дипломат хочет обогатиться за счет ситуации в Ливии.

Вскоре после заявления Бади триполитанские вооруженные формирования захватили штаб-квартиру ПНЕ и ряд других государственных учреждений. К границам столицы начали стягивать военную технику, а представитель Высшей избирательной комиссии (ВИК) объявил, что выборы 24 декабря остались в прошлом.

1 Организация запрещена на территории РФ.