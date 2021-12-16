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Олег Рой представил персонажа «Волшебной лавки Есении» на анимационном форуме в Токио

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 19:05
Общество
Олег Рой представил персонажа «Волшебной лавки Есении» на анимационном форуме в Токио
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Токио, 16 декабря. Релиз мультсериала «Волшебная лавка Есении» состоялся на крупнейшем анимационном форуме SIGGRAPH ASIA. Писатель Олег Рой также обсудил главные черты детских персонажей на Конгрессе индустрии детских товаров.

Команда Олега Роя посетила анимационный форум SIGGRAPH ASIA как представитель главы крупнейшего российского поставщика детского медиаконтента. Именно студия писателя подарила маленькой аудитории такой мультсериал, как «Дракоша Тоша». На этой неделе он представил на мировой арене проект «Волшебная лавка Есении» — сериал о волшебнице и ее медвежонке Шмяке. Плюшевая игрушка заручилась высокими оценками аудитории, ей пророчат успешное продвижение на международном рынке, заявила пиар-директор Анна Кружель.

Олег Рой представил персонажа «Волшебной лавки Есении» на анимационном форуме в Токио
Фото предоставила Анна Кружель /

Рой также стал спикером XII Конгресса индустрии детских товаров в Москве. Писатель отметил, что герои детства непременно должны помогать маленьким зрителям становиться лучше.

«Герои нашего детства — практически всегда однозначно положительные персонажи. Если они и совершали ошибки, то всегда осознавали это и исправляли их. По своей сути они всегда были хорошими людьми. Таким образом общество нас воспитывало — ведь ребенок всегда стремится идентифицировать себя с понравившимся персонажем, хочет быть на него похожим, пытается брать с него пример», — отметил писатель.

Олег Рой представил персонажа «Волшебной лавки Есении» на анимационном форуме в Токио
Фото предоставила Анна Кружель /

«Волшебная лавка Есении» была разработана студией «Петербург» с фокусом на детей всего мира. Всего запланировано 52 эпизода по семь минут.

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