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Столтенберг не стал называть Зеленскому сроки вступления Украины в НАТО

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 18:31
Армия
Столтенберг не стал называть Зеленскому сроки вступления Украины в НАТО
Пресс-служба Офиса президента Украины

Киев, 16 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос президента Украины Владимира Зеленского относительно вступления его страны в Североатлантический альянс, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, генсек лишь заверил Киев, что дискуссия по данному вопросу будет проходить только между Альянсом и украинским руководством.

«Сегодня утром президент имел встречу с генеральным секретарем НАТО. Мы специально задержались, чтобы провести эту встречу, это было очень важно. И вопрос не только в обсуждении стратегии евроатлантической интеграции, но и в решении конкретных вопросов, связанных с необходимостью укреплять Вооруженные силы Украины», — сообщил дипломат.

Ранее, как сообщает «Царьград», Зеленский и Столтенберг провели переговоры, обсудив, среди прочего, сотрудничество в регионе Черного и Азовского морей. Также стороны коснулись темы привлечения Украины к силам реагирования НАТО и совместным военным учениям.

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украина нато столтенберг зеленский кулеба
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