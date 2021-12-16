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Продюсер «Ласкового мая» Разин раскритиковал Дробыша за оскорбление Киркорова

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 18:22
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Разин раскритиковал Дробыша за оскорбление Киркорова
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 16 декабря. Продюсер Андрей Разин назвал недостойным порядочного человека поступок коллеги Виктора Дробыша, который оскорбил Филиппа Киркорова перед конкурсом «Евровидение».

Разин на своей странице в соцсети Instagram рассказал, что Дробыш резко отреагировал на песню про самого себя в исполнении короля российской эстрады.

«Единственное, в чем я его поддерживаю, это в том, что он, как и я, не любит наркоманов. Это правильно. Но то, что он сказал в отношении Филиппа Киркорова, — это подлость и зависть», — написал Разин.

По словам продюсера группы «Ласковый май», так не поступают настоящие мужчины. Он отметил, что особенно так не делают продюсеры, которых очень мало осталось в России.

Дробыш недавно извинился перед Киркоровым, в отношении которого последнее время нелестно высказывался. По его словам, конфликт уже разрешен. Кроме того, продюсер признался, что был неправ в ссоре с Киркоровым. Он заявил, что вел себя с артистом как «озлобленный карлик». Напомним, что в свое время Дробыш заявил, что Киркоров подтверждает свой профессионализм «песнями, разборками и розовыми кофточками».

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киркоров разин продюсер дробыш
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