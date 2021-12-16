Продюсер «Ласкового мая» Разин раскритиковал Дробыша за оскорбление Киркорова

Москва, 16 декабря. Продюсер Андрей Разин назвал недостойным порядочного человека поступок коллеги Виктора Дробыша, который оскорбил Филиппа Киркорова перед конкурсом «Евровидение».

Разин на своей странице в соцсети Instagram рассказал, что Дробыш резко отреагировал на песню про самого себя в исполнении короля российской эстрады.

«Единственное, в чем я его поддерживаю, это в том, что он, как и я, не любит наркоманов. Это правильно. Но то, что он сказал в отношении Филиппа Киркорова, — это подлость и зависть», — написал Разин.

По словам продюсера группы «Ласковый май», так не поступают настоящие мужчины. Он отметил, что особенно так не делают продюсеры, которых очень мало осталось в России.

Дробыш недавно извинился перед Киркоровым, в отношении которого последнее время нелестно высказывался. По его словам, конфликт уже разрешен. Кроме того, продюсер признался, что был неправ в ссоре с Киркоровым. Он заявил, что вел себя с артистом как «озлобленный карлик». Напомним, что в свое время Дробыш заявил, что Киркоров подтверждает свой профессионализм «песнями, разборками и розовыми кофточками».