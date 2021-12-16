Экспорт древесины из Владимирской области значительно вырос в 2021 году

Владимир, 16 декабря. Владимирская область экспортирует лесопродукцию в более чем 50 стран мира. Как сообщает Россельхознадзор, в 2021 году во Владимирской, Ивановской и Костромской областях экспорт подкарантинной продукции увеличился на 35%, передают «Владимирские ведомости».

Было досмотрено и сертифицировано 4922 партии продукции — пило- и лесоматериалы, древесина и изделия из нее, отправлено 149 тысяч кубометров, в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

В надзорном ведомстве назвали основных импортеров — страны ЕС и Евразийского экономического союза и Китай.

Ранее ФАН рассказывал об увеличении экспорта высокотехнологичных товаров из Москвы. Российская столица за первые семь месяцев текущего года поставила за рубеж такой продукции на 15,9 млрд долларов.