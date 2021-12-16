Брюссель готовится к расширению пакета санкций против России

Брюссель, 16 декабря. Европейский союз ведет подготовку полного пакета санкционных ограничений в отношении России. Соответствующее заявление сделал глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.

Сейчас чиновник находится в Брюсселе, где состоится встреча лидеров всех 27 стран-участниц Европейского союза. По словам чиновника, он пока не может раскрывать подробности о санкциях.

«Я не могу этого сказать, мы собираемся обсудить это до того, как придем к соглашению, но мы готовим полный набор санкций», — сказал он.

Вместе с тем дипломат выразил полную уверенность, что на этот раз все участники Евросоюза смогут прийти к общему мнению касательно необходимости давления на Россию.

Ранее Боррель назвал успехом остановку потока мигрантов из Белоруссии в Польшу. По его словам, этот факт является главной победой европейской дипломатии в уходящем году.