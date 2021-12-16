Нардеп Шуфрич объяснил, почему Зеленский зря надеется на помощь нового канцлера Германии

Киев, 16 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Брюсселе, где лично встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном.

Итоги переговоров лидеров трех государств прокомментировал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич. По мнению политика, для украинского лидера это была отличная возможность в очередной раз начать диалог с Западом о действительно важных для Украины вопросах. В частности, он мог договориться про перезапуск переговоров в нормандском формате, но уже в обновленном виде. Однако вместо этого Зеленский вновь предпочел говорить про «Северный поток – 2» и вступление Незалежной в НАТО.

«Когда я услышал, что будет встреча Зеленского с Шольцем и Макроном, я подумал, что будут говорить о том, как реанимировать нормандский формат, ведь этому уже способствует и президент США Джо Байден. Но, к сожалению, снова разговор пошел о НАТО. Ну что еще им должны сказать? Когда я думаю про 2020 год, я понимаю, что для Украины это год упущенных возможностей», — заявил нардеп в эфире канала UKRLive.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Как считает Шуфрич, президент Украины, вероятно, предположил, что новый канцлер Германии Олаф Шольц, будет смотреть на решение украинских проблем иначе, чем Ангела Меркель, и встанет на сторону Киева. Однако представитель ОПЗЖ уверен, что рассчитывать на это крайне недальновидно и просто бессмысленно, ведь Шольц в первую очередь представляет свою страну, а также весь Евросоюз в целом, а их интересы и долгосрочные цели пока остались неизменными. В итоге Владимир Зеленский просто теряет время и лишает Украину ряда возможностей, снова и снова возвращаясь к совершенно бесперспективным темам.

«Если Зеленский думает, что Меркель была против НАТО, а Шольц будет за НАТО, и немецкие интересы изменились от смены канцлера, то там канцлеры отражают преемственность традиций и, подчеркиваю, интересы Германии. А госпожа Меркель уже говорила, что не соответствует немецким интересам вступление Украины в НАТО. В Госдепе тоже сказали, что в ближайшее десятилетие, как минимум, не ждите вступление Украины в НАТО. Зачем Зеленский сегодня занимается тем, что не произойдет никогда, а при нем не произойдет уж точно?», — недоумевает депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Известный политолог Александр Рар ранее назвал главную угрозу отношениям России и Германии. По мнению эксперта, коалиционное соглашение, которое подписало новое правительство ФРГ, содержит пункт, который может помешать эффективному сотрудничеству Берлина и Москвы.