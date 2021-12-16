Шерифу из Нью-Мексико пришлось стать гробовщиком из-за COVID-19

Санта-Фе, 16 декабря. Шериф из штата Нью-Мексико вынужден совмещать основную работу с управлением похоронным бизнесом на фоне рекордного количества смертей от COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.
Шериф Шейн Феррари взял на себя управление похоронным бизнесом в Фармингтоне, расположенном в округе Сан-Хуан на северо-западе штата, в декабре прошлого года, когда его отец, предыдущий управляющий, умер от COVID-19.
New Mexico sheriff struggles in undertaker role as COVID deaths mount https://t.co/pEeQsZXwW5— Reuters Pictures (@reuterspictures) December 16, 2021
???? Shannon Stapleton pic.twitter.com/YqfKihHoqo
Морг похоронного бюро был забит телами, поскольку в Сан-Хуане наблюдается один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 на душу населения в Нью-Мексико, который, в свою очередь, входит в пятерку лидеров по числу новых случаев заболевания.
Похоронное бюро Феррари регистрирует примерно в три раза больше смертей, чем обычно. При этом примерно три четверти из них — смерти от COVID-19. Тел настолько много, что Феррари планирует купить дополнительный холодильный агрегат.
«Я никогда не думал, что буду шерифом и буду управлять похоронным бюро в разгар пандемии. Мы находимся в эпицентре пандемии, и мы будем терять людей», — говорит он.
Джоанна Мартинес, сотрудница похоронного бюро, которая занимается кремацией тел, вынуждена работать всю ночь, чтобы доставить пепел скорбящим семьям, которым в условиях пандемии грозит до одного месяца ожидания из-за оформления необходимых документов. Из-за нехватки места в холодильнике, она вынуждена постоянно перемещать тела, сортируя их в порядке очереди на кремацию.
«Это все равно что играть в тетрис телами, выясняя, кого и куда ты собираешься поместить», — признается она.
Примерно такая же ситуация сложилась и на близлежащем кладбище, сотрудники которого за последний год вырыли столько же могил, сколько обычно раскопали бы за 10—15 лет.
Всего два дня назад Институт Джона Хопкинса сообщил, что количество погибших от коронавируса в США превысило 800 тысяч человек. Новый рубеж страна преодолела несмотря на ведущуюся кампанию по вакцинации, включая недавно введенную вакцинацию детей старше 12 лет. Согласно прогнозам, если распространение COVID-19 останется на текущем уровне, то к 1 марта количество жертв пандемии превысит 880 тысяч человек.
США являются мировым лидером по количеству погибших от COVID-19 — на их долю приходится около 15% все смертей, связанных с пандемией.