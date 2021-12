Шерифу из Нью-Мексико пришлось стать гробовщиком из-за COVID-19

Санта-Фе, 16 декабря. Шериф из штата Нью-Мексико вынужден совмещать основную работу с управлением похоронным бизнесом на фоне рекордного количества смертей от COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

Шериф Шейн Феррари взял на себя управление похоронным бизнесом в Фармингтоне, расположенном в округе Сан-Хуан на северо-западе штата, в декабре прошлого года, когда его отец, предыдущий управляющий, умер от COVID-19.

New Mexico sheriff struggles in undertaker role as COVID deaths mount https://t.co/pEeQsZXwW5

???? Shannon Stapleton pic.twitter.com/YqfKihHoqo