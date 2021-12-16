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Шерифу из Нью-Мексико пришлось стать гробовщиком из-за COVID-19

Весь мир
Шерифу из Нью-Мексико пришлось стать гробовщиком из-за COVID-19
Global Look Press  /  Myke Sena / dpa

Санта-Фе, 16 декабря. Шериф из штата Нью-Мексико вынужден совмещать основную работу с управлением похоронным бизнесом на фоне рекордного количества смертей от COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

Шериф Шейн Феррари взял на себя управление похоронным бизнесом в Фармингтоне, расположенном в округе Сан-Хуан на северо-западе штата, в декабре прошлого года, когда его отец, предыдущий управляющий, умер от COVID-19.

Морг похоронного бюро был забит телами, поскольку в Сан-Хуане наблюдается один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 на душу населения в Нью-Мексико, который, в свою очередь, входит в пятерку лидеров по числу новых случаев заболевания.

Похоронное бюро Феррари регистрирует примерно в три раза больше смертей, чем обычно. При этом примерно три четверти из них — смерти от COVID-19. Тел настолько много, что Феррари планирует купить дополнительный холодильный агрегат.

«Я никогда не думал, что буду шерифом и буду управлять похоронным бюро в разгар пандемии. Мы находимся в эпицентре пандемии, и мы будем терять людей», — говорит он.

Джоанна Мартинес, сотрудница похоронного бюро, которая занимается кремацией тел, вынуждена работать всю ночь, чтобы доставить пепел скорбящим семьям, которым в условиях пандемии грозит до одного месяца ожидания из-за оформления необходимых документов. Из-за нехватки места в холодильнике, она вынуждена постоянно перемещать тела, сортируя их в порядке очереди на кремацию.

«Это все равно что играть в тетрис телами, выясняя, кого и куда ты собираешься поместить», — признается она.

Примерно такая же ситуация сложилась и на близлежащем кладбище, сотрудники которого за последний год вырыли столько же могил, сколько обычно раскопали бы за 10—15 лет.

Количество умерших от COVID-19 в США превысило 800 тысяч человек
Global Look Press / US Army / via Globallookpress.com

Всего два дня назад Институт Джона Хопкинса сообщил, что количество погибших от коронавируса в США превысило 800 тысяч человек. Новый рубеж страна преодолела несмотря на ведущуюся кампанию по вакцинации, включая недавно введенную вакцинацию детей старше 12 лет. Согласно прогнозам, если распространение COVID-19 останется на текущем уровне, то к 1 марта количество жертв пандемии превысит 880 тысяч человек.

США являются мировым лидером по количеству погибших от COVID-19 — на их долю приходится около 15% все смертей, связанных с пандемией.

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сша covid-19
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