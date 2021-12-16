Пресс-секретарь главы ЦАР оценил вклад России в возвращение мира и безопасности

Банги, 16 декабря. Благодаря российским инструкторам, Центральноафриканская Республика получила сильную армию, заявил пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем.

Политик раскритиковал приостановку Европейским Союзом программы подготовки войск ЦАР EUTM-RCA. По его мнению, решение ЕС связано с введением несправедливых антироссийских санкций.

«Европейские чиновники подразумевают под сотрудниками частной военной компании всех русских. Санкции направлены на очернение работы наших союзников, которые оказывают помощь в обучении правительственной армии (FACA). Она уже является одной из сильнейших в регионе и произошло это именно благодаря специалистам из России», — заявил Мокпем.

Ранее аналитики информационного портала Nouvelles Plus сообщили, что, по их данным, Евросоюз отказался от пролонгации учебной миссии EUTM-RCA из-за ее бесполезности, так как тренировки армии ЦАР с российскими инструкторами продемонстрировали отличный результат и поспособствовали восстановлению порядка в стране.