Русские в Чили рассказали, почему стало невозможно жить в Араукании

Ольге Марчевской 43 года; в Чили они с русским мужем и старшим сыном переехали в 2010 году, а младший ребенок родился уже на чилийской земле. Выучили испанский, приняли гражданство — и теперь, как и остальные чилийцы, напряженно следят за предвыборной гонков в Чили, а также за развитием событий на юге страны, в Араукании, где по-прежнему полыхает конфликт с индейцами мапуче, и откуда Ольга с Алексеем и двумя детьми были вынуждены уехать.

О своем видении индейского конфликта, и прочих сторонах нынешней ситуации в Чили Ольга рассказала специальному корреспонденту МФАН.

«Подходящий климат»

ФАН: Как вы оказались на юге Чили?

Ольга Марчевская: Мы туда переехали в надежде на спокойную жизнь в 2019 году — в разгар того самого «социального взрыва», когда мародеры грабили супермаркеты, а манифестанты строили на улицах баррикады и поджигали полицейские машины. Жили мы тогда в регионе Вальпараисо, где находится Национальный конгресс. Ну, то есть – не прямо у Конгресса, а подальше, сначала в Винье-дель-Мар, потом в поселке Кильпуэ, в секторе, где живет средний класс, и который сам по себе не бастовал. Но марши протеста дошли и до нас — их устраивали на площади около ближайшего торгового центра. Именно оттуда начались первые беспорядки. И погромы.

El 18 de octubre de 2019 comenzó “el estallido social” en Chile. Hoy, dos años después, inició el debate de la nueva constitución, en las calles aún se respira lucha y en un mes hay elecciones presidenciales. Con todo eso juraría que esto fue hace décadas.pic.twitter.com/GtNj1WoR5t — Alina Duarte (@AlinaDuarte_) October 19, 2021

— Погромы?

— В истории России подобные мероприятия проводились под лозунгом «грабь награбленное». Чилийцы свои претензии формулировали несколько по-другому, но смысл тот же. В стране традиционно слишком сильно социальное расслоение, и обиды копились десятилетиями, если не веками.

Фото предоставлено героями публикации /

Из гипермаркета начали в открытую выносить все, вплоть до мебели и оргтехники. Полиция сделать ничего не могла. Впрочем, ее там практически и не было — всех «бросили» на поджоги и баррикады в центре. А школу, куда ходил тогда мой младший, как-то закидали камнями — прямо когда дети были внутри! Просто потому что учителя не присоединились к всеобщей забастовке.

VIDEO| Manifestantes ya caminan en dirección a La Moneda para manifestarse en el marco del estallido social vivido en Chile pic.twitter.com/0Imu3Nu7Y5 — El Mostrador (@elmostrador) October 28, 2019

— Почему для переезда вы выбрали именно юг?

—Там красиво — вулкан, озера, леса. И климат нам подходит — повлажнее и попрохладнее, чем на центральном побережье. Очень похож на российскую среднюю полосу. Мы даже дом там хотели купить до пандемии.

Фото предоставлено героями публикации /

— И вы не слышали, что там в последние 15 лет довольно беспокойно?

— В 2019 беспокойно бывало к северу от Темуко. А там, куда мы собрались — между Вильяррикой и Пуконом — курортная зона и экотуризм, вполне тихо.

Араукания в блокаде

— И что произошло потом?

— Местность дачная, «пряничные домики» кругом — в основном жилье под аренду, хозяева большую часть времени отсутствуют. А поблизости, как оказалось, находится коммуна мапуче. Причем за те два года, которые мы там жили, она по ощущениям разрослась раза в два.

Когда началась пандемия коронавируса, начались и захваты пустующих участков: появились всякие странные личности, которые довольно враждебно ведут себя в отношении местных. У соседей отравили двух собак. И одна из наших отравилась, слава богу, удалось спасти. Но с этого момента своих питомцев мы уже держали в доме.

В конце августа 2020 произошла знаменитая общечилийская забастовка дальнобойщиков. Под Вилльяррикой они перегородили основную трассу, то есть практически отрезали Арауканию от центра. Надо учитывать местную географию — очень многие продукты и сырье доставляются на юг страны фурами. Например, бензин. Перестали подвозить — народ запаниковал, кинулся заправляться впрок. На бензоколонках стояли очереди, а потом бензин действительно кончился. В супермаркетах тем временем стали срочно скупать все подряд, опасаясь грядущих перебоев с едой. В общем, кошмар.

Exportaciones de Chile, amenazadas por huelga de camioneros: empresarios https://t.co/Xcs8sMSe8Q pic.twitter.com/3fVJDKzdac — Reuters Latam (@ReutersLatam) September 2, 2020

— Какие требования выдвигали дальнобойщики?

— Они в основном частники, поэтому требовали, чтобы им обеспечили безопасность передвижения по региону. Ведь фуры грабили, одному водителю подожгли машину, он получил тяжелые ожоги и умер. И все это — в разгар карантина.

— И чем кончилось?

— По большому счету, ничем. Конгресс утвердил новый антитеррористический закон. Однако как-то так хитро все повернулось, что самих же забастовщиков объявили смутьянами — и в прессе появились репортажи о том, что они прямо на дорогах устраивают фиесты с алкоголем и голыми женщинами.

«Рука Китая»

— Вы хорошо знаете испанский, следите за прессой, голосуете. Какова ваша версия: что происходит в Араукании и всей Южной Макрозоне?

— Это слишком похоже на организованный саботаж. За индейцами явно кто-то стоит, вооружает их, обучает, финансирует.

Федеральное агентство новостей /

— Кто?

— Трудно сказать. Но наши левые политики дружат с Китаем, и в прессе звучат гипотезы, что мапуче манипулируют китайцы. Сам Габриэль Борич, наш кандидат в президенты от социалистов, проговорился: при разбирательстве одного из инцидентов с захватом земель выяснилось, что участок записан на какого-то китайца, который там и не жил никогда. Кейс на удивление быстро разрешили — землю у «китайца» выкупили. Сколько еще таких «китайцев» по стране, мы и не знаем.

В той местности, где мы жили, туристические комплексы спешно и по дешевке распродаются. В округе неспокойно, постоянные новости о поджогах в регионе, перекрытые шоссе. Отдыхающие не едут, работать некому — у кого есть возможность, те перебираются на север или еще дальше на юг. Мы тоже решили уехать.

Федеральное агентство новостей /

Чилийская специфика

— Куда вы переехали?

— Обратно в центральный регион.

— Вы рассматриваете вариант уехать из Чили вообще?

— Теперь уже такую возможность мы не исключаем. Хотя в 2010 выбрали эту страну именно потому что она казалась стабильной и радовала показателями экономического роста — особенно, в сравнении с соседней Аргентиной.

Федеральное агентство новостей /

— Как воспринимает происходящее местная русская диаспора?

— С грустью. Многие уехали или собираются.

— Вы больше общаетесь с русскими или с чилийцами?

— На самом деле мы вообще мало с кем общаемся… мы оба «айтишники», работаем дистанционно на иностранную компанию. Но, наверное, больше с русскими. С чилийцами как-то все через соцсети, и в основном это бывшие коллеги с предыдущего места работы.

Что у них с политической ориентацией? Нас удивляет, насколько среди молодых и достаточно образованных людей в моде «левизна». И насколько они, наивны, что ли. Год назад было принято решение о создании Конституционной конвенции, написании новой Конституции — и энтузиазм просто зашкаливал. Люди реально думали, что вот ее перепишут, и все их проблемы волшебным образом исчезнут.

Федеральное агентство новостей

Вместо конституции участники конвенции долгое время занимались вопросами, которые к ней отношения не имеют. Например, требованиями освободить «политических заключенных», так называемых «жертв социальной революции». Речь идет о людях, задержанных за участие в погромах, то есть за реальные нарушения. А проблем становится только больше.

— У вас сын подросток, учится в местной школе, общается со сверстниками. Среда оказывает на него какое-либо влияние в этом плане?

— Общается он в основном через онлайн-игры, и не обязательно с чилийцами. Политика пока не входит в сферу его интересов. Однако до переезда на юг он ходил в муниципальную школу, и назубок выучил дискурс о «правах ребенка» и том, кто ему чего должен. Без понимания собственных обязанностей. Про обязанности как-то не объяснили.

«Раскачивать лодку»

— 19 декабря в Чили пройдет второй тур президентских выборов. Как вам кажется, кто победит – «левый социалист» Борич или «ультраправый Каст»?

— По ощущениям — Борич, хотя лично я электорат Каста. Общество очень поляризовано, но со времен Пиночета обида на «правых» слишком велика.

— Можно ли рассчитывать на то, что в случае прихода Борича к власти ситуация в стране, в том числе на юге, как-то стабилизируется?

Ольга Марчевская: Думаю, да. Если победит Каст, левые, скорее всего, продолжат «раскачивать лодку». А так они должны немного успокоиться.

Больших изменений после победы левых я в перспективе не вижу. И в Араукании мало что изменится. Решить проблему с индейцами вряд ли возможно без вмешательства армии и полиции. А с ними общий язык Борич пока что не нашел.