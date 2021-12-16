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Политолог Рар: Киев обиделся на Запад из-за отмены плана по новым санкциям против «СП-2»

Политика
Политолог Рар: Киев обиделся на Запад из-за отмены плана по новым санкциям против «СП-2»
wikipedia.org  /  World Public Forum Dialogue of Civilizations / CC BY 2.0

Берлин, 16 декабря. Украина обиделась на Соединенные Штаты и остальной Запад на фоне отмены плана по новым ограничительным мерам против газопровода «Северный поток — 2», рассказал немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, Киев и страны Восточной Европы, которые требовали отказаться от поставок голубого топлива по «СП-2», обиделись на коллективный Запад. Однако конфуз с ожиданием американских санкций в отношении российско-немецкого трубопровода был спровоцирован собственными просчетами его противников, уверен политолог.

«Украинцы на всех обиделись. Но они должны были следить за большой политикой. Американцы не хотели сразу наказывать новое Правительство Германии санкциями. А их следовало вводить против европейских компаний за то, что они построили "Северный поток — 2"», — подчеркнул Рар в программе «60 минут».

Политолог Рар: Киев обиделся на Запад из-за отмены плана по новым санкциям против «СП-2»
gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Недавно Конгресс США одобрил проект нового оборонного бюджета государства в объеме 768 млрд долларов. Из документа незадолго до голосования были исключены санкции против российского газопровода.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова рассказала, что союзники Соединенных Штатов страдают от американских ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2». По ее словам, санкции, введенные со стороны Вашингтона, являются незаконными. Соответствующее заявление дипломат сделала во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

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украина сша рар
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