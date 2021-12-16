Армия ЦАР сбила дрон боевиков над базой в Бамбари

Банги, 16 декабря. Национальная армия Центральноафриканской Республики (FACA) сбила беспилотник боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Об этом сообщили аналитики информационного портала Revue Centrafricaine.

«В последнее время радикалы все чаще используют дроны в военных целях. С их помощью бандиты проводят разведку и бомбардировку баз правительственных войск. Солдаты, обеспечивающие безопасность населения города Бамбари, на днях сбили БПЛА бандитов», — говорится в материале издания.

Ранее национальная армия обезвредила гражданский квадрокоптер, переоборудованный боевиками под военные нужды. Преступники модифицировали аппарат фирмы MAVIC и прикрепили к нему самодельное взрывное устройство.

После инцидента командующий состав правительственных войск сообщил о закрытии воздушного пространства над Центральноафриканской Республикой. Со 2 ноября любой аппарат, чье перемещение не было заранее скоординировано с генеральным штабом, подлежит немедленному перехвату и ликвидации.