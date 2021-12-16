Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 18:38
18:37
Экономика
Экспорт древесины из Владимирской области значительно вырос в 2021 году
18:37
Общество
На восстановление жилых и социальных объектов ДНР будет выделено 1,4 млрд рублей
18:35
Экономика
Рост цен и инфляция мешают россиянам заработать на инвестициях
18:35
Весь мир
Русские в Чили рассказали, почему стало невозможно жить в Араукании
18:31
Общество
Олег Рой представил персонажа «Волшебной лавки Есении» на анимационном форуме в Токио
18:31
Армия
Столтенберг не стал называть Зеленскому сроки вступления Украины в НАТО
18:31
Весь мир
Шерифу из Нью-Мексико пришлось стать гробовщиком из-за COVID-19
18:30
Экономика
Депутат Госдумы Бессараб оценила перспективы законопроекта о 13-й пенсии
18:30
Видео
Москвичи комментируют новый законопроект о QR-кодах
18:29
Политика
«Америка еще не определилась»: получит ли Германия статус ядерной державы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Армия ЦАР сбила дрон боевиков над базой в Бамбари

Весь мир
Армия ЦАР сбила дрон боевиков над базой в Бамбари
wikipedia.org  /  Zimin.V.G. / CC BY-SA 3.0

Банги, 16 декабря. Национальная армия Центральноафриканской Республики (FACA) сбила беспилотник боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Об этом сообщили аналитики информационного портала Revue Centrafricaine.

«В последнее время радикалы все чаще используют дроны в военных целях. С их помощью бандиты проводят разведку и бомбардировку баз правительственных войск. Солдаты, обеспечивающие безопасность населения города Бамбари, на днях сбили БПЛА бандитов», — говорится в материале издания.

Ранее национальная армия обезвредила гражданский квадрокоптер, переоборудованный боевиками под военные нужды. Преступники модифицировали аппарат фирмы MAVIC и прикрепили к нему самодельное взрывное устройство.

После инцидента командующий состав правительственных войск сообщил о закрытии воздушного пространства над Центральноафриканской Республикой. Со 2 ноября любой аппарат, чье перемещение не было заранее скоординировано с генеральным штабом, подлежит немедленному перехвату и ликвидации.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Армия ЦАР сбила дрон боевиков над базой в Бамбари
африка цар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать