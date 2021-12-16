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Ведущий Юрий Николаев объяснил отсутствие детей давними проблемами с алкоголем

Шоу-бизнес
Ведущий Юрий Николаев объяснил отсутствие детей давними проблемами с алкоголем
Федеральное агентство новостей  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 16 декабря. Телеведущий Юрий Николаев поделился переживаниями из-за того, что так и не стал отцом. Народный артист России рассказал об отношениях с супругой Элеонорой и признался, что винит алкоголь в отсутствии наследников.

Ведущий телепроекта «Утренняя звезда» уже несколько десятилетий счастлив в браке. Пара начинала совместную жизнь в скромной комнате, но со временем артисту удалось добиться высот в мире шоу-бизнеса благодаря поддержке супруги.

Вместе с признанием поклонников пришли и проблемы с алкоголем: Николаева часто угощали выпивкой в знак признательности, со временем его контроль дал слабину. Артист признался в одном из интервью, что его зависимость также привела к отсутствию детей.

«То, что у нас с Леной нет детей, — наша большая беда. Никаких абортов мы не делали, просто пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось. Пытались как-то исправить это положение, но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас», — объяснил телеведущий.

Супруга поддерживает Николаева, несмотря на давние проблемы с алкоголем. Несколько лет назад народный артист России столкнулся с аневризмой, а затем и с онкологией. Каждый раз именно его жена настаивала на походе к врачу и помогала мужу восстанавливаться.

Певец Шура также поделился историей о своей бездетности в шоу «Суперстар». Артист объяснил, что не рискнул стать отцом из-за состояния здоровья.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ведущий Юрий Николаев объяснил отсутствие детей давними проблемами с алкоголем
николаев алкоголизм утренняя звезда
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