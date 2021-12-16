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Блогер Блиновская ответила Собчак на обвинения в инфоцыганстве

Шоу-бизнес
Блогер Блиновская ответила Собчак на обвинения в инфоцыганстве
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 16 декабря. Телеведущая Ксения Собчак выпустила видео про рынок инфоцыганства, разобрав схемы и стратегии людей, которые «продают воздух». В ролике она упомянула курс блогера Елены Блиновской, которая ответила скандальной знаменитости.

Елена Блиновская была у истоков сферы инфобизнеса, начав одной из первых в России продавать курсы по исполнению желаний. Вскоре подобные курсы начали выпускать и продавать множество звезд. Блиновская не стала молчать после обвинений Собчак.

Коуч заявила, что в ее сфере происходит «бардак». Она также добавила, что возглавляет этот «парад», участники которого ее копируют и пытаются на этом заработать. Блиновская отметила, что это ответственность каждого автора курсов, а не ее.

«Пока я в этом общем замесе. Надо отдать Собчак должное: она довольно уважительно говорила. Чуть позже будут учиться отличать зерна от плевел. Да, и спикерам придется взрослеть. Потерпите», — заявила Блиновская.

Поклонники блогера уже предложили ей дать интервью Ксении Собчак и рассказать про все нюансы инфобизнеса. Коуч заявила, что всегда мечтала дать интервью Собчак. Остальные герои расследования телеведущей молчат по поводу их разоблачения.

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала «инфоцыган», продающих свои курсы «развития». В их число звезда включила телеведущую Регину Тодоренко, которая учит людей «мечтать».

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Все новости / Шоу-бизнес / Блогер Блиновская ответила Собчак на обвинения в инфоцыганстве
Ксения Собчак инфоцыгане елена блиновская
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