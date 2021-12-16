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Депутат Госдумы Бессараб оценила перспективы законопроекта о 13-й пенсии
Экономика
Депутат Госдумы Бессараб оценила перспективы законопроекта о 13-й пенсии
Федеральное агентство новостей  / 

Российские пенсионеры могут начать получать ежегодную новогоднюю выплату. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Выплаты призваны поддержать пенсионеров в предновогодние праздники и компенсировать высокий уровень инфляции. Идея хорошая, но рассмотреть законопроект о 13-й пенсии в этом году депутаты уже не успеют. Об этом в беседе с ФАН рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я бы хотела обратить внимание, что до окончания осенней сессии осталось всего два заседания, максимум три. Поэтому в этом году мы вряд ли рассмотрим это предложение», — сказала Бессараб.

Политик напомнила, что президентом РФ дано соответствующее поручение правительству о разработке ряда мер для помощи пенсионерам, чтобы они не пострадали от роста инфляции. Причем в соответствии с ним пенсии и социальные пособия должны вырасти пропорционально реальной инфляции. В зависимости от выполнения поручения президента будет рассмотрена возможность каких-то дополнительных мер поддержки.

Депутат Госдумы Бессараб оценила перспективы законопроекта о «13-й пенсии»
duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«Это хорошее предложение, но, во-первых, оно не подкреплено статьями бюджетного кодекса. А это общее правило для всех подобных документов — авторы законодательной инициативы в обязательном порядке должны пояснить, из каких статей расхода бюджета можно взять эти деньги. Мы должны как-то порезать бюджет, чтобы перенаправить эти средства пенсионерам. Причем речь идет о достаточно большой сумме, по оценкам, более 600 млрд рублей, поэтому на сегодняшний день сложно дать прогноз», — прокомментировала она.

По ее словам, авторы законопроекта сами должны были понимать, что инициативу не успеют рассмотреть. Политик уверена, что правительство выполнит поручение президента, но в каком виде — пока еще неизвестно: скорее всего, это будет иная выплата или просто повышение пенсионного обеспечения.

Ранее Светлана Бессараб предложила расширить возможности использования маткапитала. Она внесла на рассмотрение в Координационный совет по законотворческой деятельности «Единой России» в Государственную думу законопроект, согласно которому средства материнского капитала можно направлять на неотложное лечение тяжелого заболевания ребенка или его родителей.

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