Москвичи комментируют новый законопроект о QR-кодах

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах. Что думают относительно этой инициативы москвичи и гости столицы?

Правительственный законопроект об использовании ковидных сертификатов с QR-кодами принят сегодня в первом чтении на заседании Госдумы. Согласно инициативе, совершеннолетние граждане смогут посещать массовые мероприятия и культурные учреждения, а также объекты общественного питания и торговли с предъявлением как QR-кода, так и документа, подтверждающего перенесенное заболевание. Кроме того, гражданин может предъявить справку о медицинском отводе от вакцинации. Данная мера не затронет аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости. По мнению москвича Ильи, на данный момент система QR-кодов функционирует неоднозначно, но тем не менее он считает законопроект «достаточно интересным».

«QR-коды должны быть, предоставление паспорта, конечно, должно быть, потому что защита от подделок, но все-таки в здравом количестве, объеме. Все должно быть продумано четко и до мелочей. И система должна быть отлажена», — поделился молодой человек.

Введение системы QR-кодов направлено на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Получить такой код можно на официальном портале государственных услуг при наличии свидетельства о перенесенном заболевании или после прохождения процедуры вакцинации от COVID-19. Москвич Марк считает принимаемую Госдумой меру оправданной, но только, если она будет применяться повсеместно.

«Если это снизит количество заболеваемых, если это снизит и улучшит экономическую ситуацию в стране и мире, если решатся многие проблемы, и мы через три, четыре, пять лет забудем, что такое COVID-19, коронавирус и пандемия 2020 года, — пожалуйста», — заявил мужчина.

Еще один житель столицы Игорь поддержал законопроект, по его словам, он «поможет сохранить жизнь».

«Если эту меру считают необходимой, я, конечно же, считаю, что она правильная. Лично я, как привитый человек, готов идти на такие меры. Я не считаю, что это большое неудобство — иметь при себе, в своем смартфоне, отсканированный QR-код и паспорт гражданина России», — добавил Игорь.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования коллективного иммунитета. Прохождение данной процедуры способствует снижению вероятности заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Согласно статистике, вакцинацию первым компонентном противокоронавирусного препарата прошли 76,4 миллиона россиян.