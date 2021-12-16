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На восстановление жилых и социальных объектов ДНР будет выделено 1,4 млрд рублей
Общество
На восстановление жилых и социальных объектов ДНР будет выделено 1,4 млрд рублей
dnr-online.ru  /  Официальный сайт Донецкой Народной Республики

 

Донецк, 16 декабря. Глава ДНР Денис Пушилин заявил на совещании по итогам развития городов и районов республики, что в 2022 году планируется восстановить порядка 450 объектов жилого фонда, социальной сферы и ЖКХ.

Пушилин поручил министерству строительства ДНР и администрациям провести мероприятия по восстановлению на сумму 1,372 млрд рублей, сообщает информационное агентство «Новороссия».

Он отметил, что планируется капитальный ремонт 66 многоквартирных домов и 69 кровель жилых домов, восстановление 110 лифтов, 54 объектов жилищного фонда и 130 социальных объектов.

Также в плане на 2022 второй этап строительства подводящего газопровода к Дебальцево, его протяженность — 9,3 км, строительство котельной для системы теплоснабжения нижней части Зугрэса, завершение реконструкции магистрального водовода в Торезе, строительство канализационных систем в поселке Карло-Марксово, реконструкция водопроводной насосной станции в Шахтерске и другие работы. Ремонт автодорог будет произведен на 970 млн рублей.

Ранее ФАН рассказывал о выступлении в ДНР известной пианистки Валентины Лисицы. Ее концерт состоялся в Донецке 18 декабря.

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