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Минобороны Малайзии заинтересовал российский ударный беспилотник «Орион-Э»

Армия
Минобороны Малайзии заинтересовал российский ударный беспилотник «Орион-Э»
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 16 декабря. Оборонное ведомство Малайзии внесло в свой шорт-лист российский разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э», заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

В интервью РИА Новости он рассказал, что тендер на закупку трех БПЛА в интересах ВВС Малайзии проводился в период с августа по ноябрь минувшего года. Представителей военного ведомства страны заинтересовала российская разработка.

«По имеющейся у нас информации, российское предложение попало в шорт-лист минобороны Малайзии», — сказал Шугаев.

Отметим, что «Орион» является средневысотным беспилотником большой продолжительности полета, который был разработан специалистами компании «Кронштадт». Вариант БПЛА для российской армии имеет название «Иноходец».

Ранее сообщалось, что пять иностранных заказчиков прислали заявки на поставку ударных «Орионов» с управляемыми ракетами «Вихрь-М». Также стало известно, что в России разработали для этих дронов новый сверхточный прицел, передает «Царьград».

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