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Российская биатлонистка Резцова заняла пятое место в спринте на этапе КМ в Анси

Спорт
Российская биатлонистка Резцова заняла пятое место в спринте на этапе КМ в Анси
TACC  /  Бобылев Сергей

Анси, 16 декабря. Россиянка Кристина Резцова заняла пятое место в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во Франции.

Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд одержала победу в женском спринте на этапе Кубка мира по французском Анси. Она преодолела дистанцию в 7,5 километра за 20 минут 22 секунды, не допустив при этом ни одного промаха.

Второе место заняла французская биатлонистка Анаис Бескон. Серебряная медалистка женского спринта проиграла Рейселанд 15,4 секунды и всего на 0,7 секунды опередила завоевавшую бронзу шведку Эльвиру Эберг. Лучшей из российских биатлонисток стала Резцова. Дочь трехкратной чемпионки мира по лыжным гонкам допустила один промах и проиграла норвежке 26,7 секунды.

На прошлой неделе женская сборная России по биатлону стала серебряным призером эстафетной гонки на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. За национальную команду выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

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Все новости / Спорт / Российская биатлонистка Резцова заняла пятое место в спринте на этапе КМ в Анси
франция биатлон кубок мира спринт резцова
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