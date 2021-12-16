Кедми назвал российские «Цирконы» идеальным оружием для нейтрализации любого флота

Москва, 16 декабря. Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» имеют потрясающие боевые характеристики, которые позволяют им угрожать городам Европы и США, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Он прокомментировал новость о том, что фрегат ВМФ РФ «Адмирал Горшков» выполнил очередной успешный запуск «Циркона» из акватории Белого моря. Кедми напомнил, что ни у одной армии мира сегодня нет средств для обнаружения и перехвата подобных ракет, которые он назвал идеальным оружием, передают «Народные Новости».

«Это дает российскому флоту огромное преимущество для нейтрализации флота противника. Неважно какого: американского, британского или еще какого-то», — объяснил он.

Кедми напомнил, что в США только разрабатывают подобные ракеты, а на вооружении российского флота «Цирконы» появятся уже в 2022 году. Он также добавил, что разработанные в РФ боеприпасы могут быть оснащены ядерными боеголовками, поэтому при необходимости заставят содрогнуться города Европы и США.

«Подлодка с "Цирконами" на борту может спокойно поражать цели на берегу благодаря радиусу действия. Цели на берегу — это порты. Если посмотреть на карту Европы или США, отмерить 1000 км от берега, можно сказать, что все города [попавшие в этот радиус] являются целью для ракеты», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ начало строительство баз для хранения и обслуживания гиперзвуковых «Цирконов». По словам экспертов, эти ракеты станут «убийцами авианосцев», передает «Царьград».