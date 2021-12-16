Лондон, 16 декабря. Читателей британской газеты Daily Express возмутили некоторые публикации на тему украинского кризиса, в которых западные журналисты запугивают европейцев началом третьей мировой войны с Россией.

Отмечается, что за 16 декабря издание семь раз использовало утверждения о грядущем военном конфликте в статьях, посвященных напряженности в отношениях между Москвой и западными странами. Британцы обвинили СМИ в запугивании европейцев «войной с Россией», предположив, что журналисты намеренно пытаются посеять панику среди аудитории, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

«Именно США и их вассалы ЕС с промытыми мозгами взбалтывают сточные воды, на что России приходится реагировать для их собственной защиты», — написал один из пользователей.

Некоторые обратили внимание на то, что издание могут использовать для тиражирования агрессивных заявлений западных политиков, по вине которых, возможно, и произойдет конфликт. Они отмечали, что если бы США не накачивали Украину оружием, то никакой угрозы не существовало бы.

«НАТО — продолжение США, и ее единственный смысл в том, чтобы поддерживать угрозу конфликта, обеспечивая приток денег для производителей оружия и банкиров», — подытожил читатель.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия ни на кого не собирается нападать. Там назвали сообщения о якобы готовящемся российском «вторжении» обычной пропагандой.