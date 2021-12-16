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Свыше 35 иностранных организаций попали в черный список минторга США

Политика
Свыше 35 иностранных организаций попали в черный список минторга США
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Вашингтон, 16 декабря. Министерство торговли США внесло в черный список более 35 иностранных компаний из-за действий, которые якобы противоречат американской внешней политике.

В перечень компаний, действия которых осуждают в американском ведомстве, попали корпорации из Грузии, Китая, Малайзии и Турции. Соответствующее уведомление минторг США опубликовал в Федеральном реестре.

«Действия этих 37 организаций были определены правительством США как противоречащие внешней политике или интересам национальной безопасности», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Госдеп поддержал антироссийские санкции Евросоюза. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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