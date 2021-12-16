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Российский БПЛА «Охотник» оснастили мощными ракетами для борьбы с воздушными целями

Армия
Российский БПЛА «Охотник» оснастили мощными ракетами для борьбы с воздушными целями
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 16 декабря. Российский разведывательно-ударный беспилотник С-70 «Охотник» оснастили авиационными средствами поражения класса «воздух — воздух».

В публикации газеты «Красная звезда» говорится, что новый БПЛА будет способен бороться с воздушными целями. Отмечается, что теперь он оснащен не только передовой аппаратурой для ведения разведки, но и мощным вооружением для поражения целей, находящихся в воздухе.

Предполагается, что речь идет о дальнобойных и высокоинтеллектуальных ракетах, как у российского истребителя пятого поколения Су-57, который может работать в паре с беспилотником. По словам экспертов, «Охотник» является крылатой машиной нового поколения, которая сделала Россию одним из мировых лидеров в освоении этого направления в авиации.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что работы по тяжелому ударному беспилотнику «Охотник» завершатся уже к следующему году. Подчеркивается, что этот БПЛА с помощью современного вооружения сможет топить корабли потенциального противника, передает «Царьград».

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