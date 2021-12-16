Адвокат Алешкин рассказал, что Лепса могут признать невменяемым

Москва, 16 декабря. Знаменитый российский певец Григорий Лепс может быть признан невменяемым после попадания в психиатрическую клинику в Москве. Об этом рассказал звездный адвокат Андрей Алешкин.

По словам юриста, сам факт попадания Лепса в психиатрическую лечебницу, даже после скорого выхода из нее, может стать поводом для обращения в суд с требованием признать музыканта недееспособным и назначения опекуна и принудительного лечения. Алешкин не исключил, что кто-то действует в этой ситуации в своих интересах или против Лепса, пишет kp.ru.

«Вариант, при котором супруга оформит опеку над певцом, вполне реален. И тогда ей нет смысла разводиться: все имущество перейдет к ней в доверительное управление. Из-за психических проблем, которые зафиксированы врачами, Лепса могут просто-напросто ограничить в правах — мало ли кому он в измененном состоянии отпишет имущество? На самом деле, это вовсе не редкий случай. Поэтому я бы хотел предостеречь певца о возможном злоупотреблении доверием», — заявил адвокат.

Ранее стало известно, что знаменитый певец разводится со своей второй супругой Анной Шаплыковой. Артисты прожили вместе больше 20 лет. По данным СМИ, супруги вынуждены делить между собой имущество на миллиард рублей.

Также PR-директор исполнителя Владимир Урюпин рассказал, что музыкант не попадал в больницу и находится дома, готовясь к своим новым выступлениям.