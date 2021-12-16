Нардеп Шуфрич раскрыл, как на Западе хотят решить вопрос с Донбассом

Киев, 16 декабря. Многолетняя война Украины с Донбассом стала серьезной проблемой и для стран Запада. Несмотря на долгие переговоры и даже подписанные договоренности, Киев по-прежнему не спешит выполнять условия мирных соглашений.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич уверен, что президент Украины Владимир Зеленский вполне осознанно подписал меморандум о выполнении Минских соглашений в Париже, а теперь так же осознанно оттягивает заключение перемирия с Донбассом в своих личных целях.

«Все, что написано в Минских соглашениях, всем понятно. Даже Байден говорил с трибуны Верховной рады об автономии, как это и написано в Минских соглашениях. Сегодня он тоже говорит про определенную политическую автономию для Донбасса. То есть на Западе это понимают буквально, как написано. Почему-то Зеленский сначала понимал все так же, ведь в Париже 9 декабря 2019 года он утвердил именно эту позицию. В парижском коммюнике четко написано, что все поддерживают комплекс мер, формулу Штайнмайера и особый статус Донбасса», — заявил Шуфрич в эфире канала UKRLive.

Депутат Верховной рады предполагает, что Зеленский специально оттягивает момент возвращения Донбасса, так как это невыгодно лично для него. На данный момент главной целью украинского лидера стало переизбрание на пост президента на второй срок, а жители ЛДНР могут стать еще одним серьезным препятствием для этого.

Федеральное агентство новостей /

«Зеленский прекрасно понимает, что те три миллиона человек, которые там будут голосовать, вряд ли за него проголосуют. И мне кажется, Зеленский и его команда пытаются отсрочить возвращение Донбасса на какой-то послевыборный период. Арестович уже прямо говорит, что в эту каденцию Зеленского не будет реализован мир в Донбассе», — отмечает нардеп.

Политик в то же время считает, что западные лидеры прекрасно видят истинные мотивы Зеленского в вопросе с Донбассом. При этом Шуфрич предполагает, что ни ЕС, ни США не намерены еще два года терпеть этот затянувшийся конфликт, так как он мешает странам Запада реализовывать собственные интересы.

«Это видят и за границей, но они не хотят ждать еще два года. На Западе хотят договариваться с Россией не только об Украине, и они хотят этот украинский узел развязать. У меня складывается впечатление, и оно уже перерастает в твердую уверенность, что США, Франция и Германия четко определились, что надо историю с Донбассом заканчивать. Все три столицы — Вашингтон, Берлин и Париж — говорят об одном: надо реализовать Минские соглашения, альтернативы им нет. Другого плана быть не может», — подчеркнул депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Некоторые страны Евросоюза, в числе которых Германия, Франция, Испания и Италия, ранее выступили против введения досрочных санкций в отношении России. В Сети уже отреагировали на отказ вводить антироссийские санкции в качестве «предупредительной меры».