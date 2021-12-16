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Алексей Панин показал на видео, как учится играть в гольф

Шоу-бизнес
Алексей Панин показал на видео, как учится играть в гольф
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 16 декабря. Знаменитый актер театра и кино Алексей Панин, перебравшийся в Испанию, осваивает новый вид спорта. Он показал на видео, как учится играть в гольф.

Эпатажный артист разместил на своей странице в Instagram короткое видео, на котором пытается попасть клюшкой по мячу. Инструктор поправляет Панина, говоря, как правильно нужно ставить ноги и держать тело при ударе.

Актер слушает все советы тренера и пытается правильно выполнить упражнение. Потом он совершает удар и получает похвалу от педагога. Тренер отметил отличный удар Панина.

Интернет-пользователи оценили новое увлечение артиста. Они поддержали его начинание, оставив в комментариях восторженные сообщения, пишет «Дни.ру».

«Алексей! Удачи во всем»;

«Привет гольфистам»;

«А я еще стеснялся играть», — написали комментаторы под видео.

Панин часто шокирует поклонников свои раскрепощенным поведением. Однако мнение людей его мало беспокоит. Психологи этим озадачены. По мнению специалиста Кристины Задоры, у дочери звезды «Жмурок» могут возникнуть серьезные проблемы.

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актер панин гольф
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